Mann dreht durch und beißt Polizisten

Bis 7 Uhr am Sonntagmorgen ist ein 25-Jähriger in Polizeigewahrsam geblieben, nachdem er gegenüber Polizeibeamten Widerstand geleistet hatte. Eine Zeugin hatte am Samstagabend gegen 19.45 Uhr telefonisch gemeldet, dass in der Kanalstraße ein Mann umherlaufen würde, der ein größeres Messer bei sich führt.

Aufgrund dieser Meldung fuhren mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Aalen zur genannten Örtlichkeit. Auf Höhe einer Bäckerei trafen sie den Mann an, der tatsächlich eine Schere mit sich führte. Als er von den Beamten angesprochen wurde, reagierte er sofort aggressiv, schrie herum und ging in Angriffshaltung auf einen Beamten zu.

Der renitente Mann wurde von den Polizisten daraufhin zu Boden gebracht, wobei er einem Beamten in die Hand biss und diesen dadurch leicht verletzte. Auf richterliche Anordnung wurde der 25-Jährige daher in polizeilichen Gewahrsam genommen. Zudem erwarten ihn entsprechende Strafanzeigen.