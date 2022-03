Mann darf Rausch in Zelle ausschlafen.

Ein 37-Jähriger ist am Samstagabend in Polizeigewahrsam genommen worden, nachdem Beamte des Polizeireviers Aalen mehrfach wegen ihm ausrücken mussten.

Zunächst hatte der betrunkene Mann in einer Wohnung in der Hermannstraße randaliert und war dann am Aalener Bahnhof in eine tätliche Auseinandersetzung verwickelt. Da nicht davon ausgegangen wurde, dass der 37-Jährige Einsicht zeigt und die Nacht ruhig verlaufen würde, wurde er mit zur Dienststelle genommen, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.