Mann begrapscht 14-Jährige.

Ein unbekannter Mann hat eine 14-Jähre am Dienstag begrapscht. Mit ihrer Mutter zeigte sie am Donnerstag den Vorfall bei der Polizei an.

Das Mädchen war am Dienstag gegen 15.15 Uhr im Bereich der Storchenstraße von einem ihr unbekannten Mann am Arm und am Oberschenkel angefasst. Die 14-Jährige trat dem Unbekannten gegen das Schienbein, woraufhin er sie losließ.

Den Unbekannten beschrieb sie als etwa 25 Jahre alt und ausländisch aussehend. Bekleidet war er mit einer Jeans, einer schwarzen Lederjacke und schwarzen Turnschuhen. Auffällig an dem Mann ist seine Frisur. Seine lockigen Haare hat er seitlich abrasiert.