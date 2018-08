Eine Verletzung am Fuß hat sich ein 52-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag zugezogen. Kurz vor 12.30 Uhr fuhr ein Audi in der Bismarckstraße an einem Müllfahrzeug vorbei. Dabei fuhr das Fahrzeug über den Fuß des 52-Jährigen, der neben dem Lkw stand. Obwohl der 52-Jährige gegen die Scheibe des Fahrzeuges schlug, um auf sich aufmerksam zu machen, fuhr der Unbekannte davon.

Entsprechende Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240.