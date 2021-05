Mangel an Pflegekräften eine große Sorge

Bei einem virtuellen Austausch des Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter (CDU) mit dem Kreisseniorenrat Ostalb ist es insbesondere um die Situation von Pflegekräften gegangen. Im Gespräch mit dem Vorstand des Kreisseniorenrats unter dem Vorsitz von Günter Höschle ging Kiesewetter zunächst auf die aus seiner Sicht aktuell sehr positive Entwicklung in Bezug auf die Impfstofflieferungen und die Impfzahlen ein.

Kiesewetter sagte, bei den Impfdosen ließen die Lieferprognosen im zweiten Quartal nochmal deutlich höhere Lieferungen erwarten. Dabei gehe es um über 70 Millionen Impfdosen und auch die Hausärzte würden immer weiter eingebunden. Es gehe also deutlich voran, so Kiesewetter.

Die Vorstandsmitglieder des Kreisseniorenrats berichteten von erfolgreichen Impfterminen, die mitunter in sehr schwierigen Terminprozessen und mit langen Wartezeiten gefunden wurden. Viele Kommunen des Ostalbkreises hätten zwischenzeitlich aber ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger direkt angeschrieben und zu einem Impftermin eingeladen, lobte Günter Höschle auch Landrat Joachim Bläse, der diese Vorgehensweise unterstützt habe. Die Stadt Aalen habe dies bedauerlicherweise anders gehandhabt. In diesem Zusammenhang bedauerte Vorstandsmitglied Johann Hoffer, dass weiterhin in Baden-Württemberg der Impfstoff nicht gemäß der Einwohnerzahl verteilt werde, was größere Landkreise wie den Ostalbkreis gegenüber kleineren Landkreisen benachteilige. Es könne zudem auch nicht im Sinne des grünen Sozialministeriums sein, wenn zahlreiche Bürgerinnen und Bürger des Ostalbkreises weite Wege mit dem Auto zu anderen Impfzentren zurücklegen müssten. Aus Essingen berichtete Dieter Bolten von einem Aufruf der mobilen Impfteams an die Bevölkerungen über 80. Dies habe sehr gut funktioniert. Auch seien die Befürchtungen, dass es während der Kontaktbeschränkungen zunehmend zu Einsamkeit und sozialer Isolation komme, nicht überall zutreffend. Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger hielten regelmäßig über Telefonate und Videokonferenzen Kontakt.

Kiesewetter zeigte sich überzeugt, dass die Corona-Impfungen künftig jährlich stattfinden dürften, ähnlich wie bei den Grippeimpfungen. Darauf müsse sich die Bevölkerung einstellen. Das bedeute, dass auch die Impfstoffe immer wieder weiterentwickelt werden müssten.

Große Sorgen bereite ihm der nach wie vor akute und zunehmende Fachkräftemangel in der Pflege, gerade in Ostwürttemberg, sagte der Abgeordnete weiter. Höschle und seine Stellvertreterin Irene Duim wiesen hierbei darauf hin, wichtig sei dem Kreisseniorenrat, das Thema Pflege ganzheitlich zu betrachten. Die Vorsitzende des Kreisfrauenrats, Margot Wagner, merkte an, dass auch die Problematik in der häuslichen Pflege nicht außer Acht gelassen werden dürfe. Viele pflegende Angehörige hätten mit großen Herausforderungen während der Pandemie zu kämpfen. Sarah Heide merkte an, dass alle Kampagnen und Konferenzen ins Leere liefen, solange die Bezahlung der Pflegekräfte sich nicht spürbar verbessere. Kiesewetter meinte, die Bezahlung sei in Ostwürttemberg jedoch nicht das primäre Problem. Auch die Arbeitszeitmodelle seien zum Teil nicht attraktiv, zumindest im Vergleich zu vielen anderen Branchen wie der Industrie.