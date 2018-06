Manfred Traub soll Ortsvorsteher bleiben

Manfred Traub (CDU) soll nach dem Willen des Ebnater Ortschaftsrates für weitere fünf Jahre Ortsvorsteher bleiben. Bei der konstituierenden Sitzung des Gremiums am Mittwochabend ist er in offener Wahl von allen elf anwesenden Ortschaftssräten erneut für dieses Amt vorgeschlagen worden. Manfred Traub hatte bei der Kommunalwahl im Mai mit Abstand die meisten Stimmen erhalten.

Eugen Gentner (Freie Wähler) lobte die sachliche und engagierte Arbeit sowie die Einsatzfreude des bisherigen Ortsvorstehers und schlug ihn für dieses Amt vor. Das Gremium folgte einstimmig diesem Vorschlag.

Manfred Traub bedankte sich für das große Vertrauen. Er hob hervor, dass man im Ortschafsrat in den letzten Jahren eine gute Sachpolitik betrieben habe, nur so sei es möglich, in der Gesamtstadt Gehör zu finden. Traub lobte ausdrücklich die offene und ehrliche Arbeit des Ortschaftsrats. Diesen erfolgreichen Weg wolle man auch in Zukunft weiter beschreiten.

Bei der Wahl zum Vorschlag eines ersten stellvertretenden Ortsvorstehers sprachen die Ortschaftsräte in offener Wahl einstimmig dem bisherigen Amtsinhaber Uwe Grieser (CDU) erneut das Vertrauen aus. In gleicher Weise wurde der bisherige zweite Stellvertreter Lothar Weber (Freie Wähler) wiederum für dieses Amt vorgeschlagen. Somit gibt es nach dem einstimmigen Willen des Ortschaftsrats keine Änderungen in diesen Positionen.

Oberbürgermeister Thilo Rentschler hob hervor, dass die eigentliche Wahl des Ortsvorstehers und seiner beiden Stellvertreter am 24. Juli durch den Gemeinderat erfolge. Die Einigkeit, die in Ebnat hinsichtlich der Wahlvorschläge herrsche, bezeichnete der Oberbürgermeister als „ein starkes Signal“.