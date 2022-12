Manfred Schuster zum Ehrenmitglied gekürt

Bei der Weihnachtsfeier der Böhmerwald-Heimatgruppe Aalen hat Obmann Werner Marko im Vereinsheim in Unterrombach und dem neuen Ehrenmitglied Manfred Schuster die Ernennungsurkunde überreicht. In seiner Laudatio ging er auf die Verdienste Schusters für die Böhmerwäldler, für seine Geburtsgemeinde Außergefild und für die Heimatgruppe Aalen ein.

Mit einem Weihnachtslieder-Potpourrie eröffnete Bettina Parbs den besinnlichen Teil des Abends, bei dem die Sprecher Vroni und Paul Sproll mit Josef Matscheko Texte, Gedichte und Ausführungen vortrugen - abwechselnd zu den vom Dreigesang von Bettina Parbs, Carmen Köhler und Sandra Hägele gesungenen Liedern, die ergänzt wurden von Tilmann Krüger und Johannes Thalheimer.

Die Sammlung des Abends in Höhe von 350 Euro geht in diesem Jahr als Spende an die Caritas Ostwürttemberg, die sich in besonderer Weise um Familien in Not kümmert und diesen wieder eine Perspektive gibt. Marko dankte Vroni und Paul Sproll, die die Texte und das Programm zum Abend zusammengestellt hatten, sowie allen Helferinnen und Helfern für ihren ehrenamtlichen Einsatz innerhalb des Heimatverbands. Mit dem Gedicht „Oltjohrdank“ von Karl Winter und dem Lied „Stille Nacht" schloss die besinnliche Feierstunde.