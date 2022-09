Manfred Schuster ist jetzt Ehrenmitglied

Bei der Hauptversammlung der Böhmerwäldler in Aalen hat Obmann Werner Marko in einem kurzen Rückblick über die coronabedingt wenigen Veranstaltungen und Termine im Jahr 2021 berichtet. Dabei erwähnte er auch seine Tätigkeiten als stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Böhmerwaldbundes. Die nächste Bundesversammlung des Böhmerwaldbunds wird am 15. Oktober im Vereinsheim Aalen stattfinden.

Für seine vielfältige und über viele Jahre hinweg selbstlose Arbeit im Verein wurde Manfred Schuster zum Ehrenmitglied ernannt. Bereits in jungen Jahren übernahm er das Amt des Singleiters der Jugendgruppe, später dann die Leitung der Sing- und Spielschar. Unter ihm wurde 1984 die Waldlermesse einstudiert und über viele Jahre hinweg erfolgreich gesungen. Daneben bekleidete er viele weitere Tätigkeiten und Ämter. Für seinen langjährigen und vielfältigen Einsatz wurde ihm bereits in 2017 die Adolf-Hasenöhrl-Medaille, die zweithöchste Ehrung des Böhmerwaldbundes, vom Bundesverband verliehen.

Der Kassenbericht von Veronika Sproll, vorgetragen durch Rudi Ernecker, zeugte von einer soliden Bilanz, was die Kassenprüfer Birgit Friesenegger und Karl Rothbart bestätigten. In seinem Bericht für den Wirtschaftsdienst konnte Roland Jakubetz die Folgen durch die Absagen der Veranstaltungen darlegen.

Bei den Neuwahlen wurde Werner Marko einstimmig als Obmann wiedergewählt, ebenso sein Stellvertreter Josef Matscheko. Schatzmeisterin bleibt Veronika Sproll, ihr Stellvertreter Rudi Ernecker. Kassenprüfer sind Birgit Friesenegger und Karl Rothbart, Protokollführerin ist Claudia Jakubetz (Stellvertretung Johanna Rothbart). Für die Kulturarbeit zuständig sind Veronika Sproll und Claudia Jakubetz. Für die Organisation wird auch weiterhin Herbert Nebenführ und für das Pressewesen Roland Jakubetz zuständig sein.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: für 60 Jahre Hermine Walter und Karl Reichersdörfer; für 40 Jahre Theresia und Frank Poferl; für 25 Jahre Anna Fück; für zehn Jahre Johann Renner.