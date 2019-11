Manfred Raab feiert Einstand nach Maß

Beim Debüt von Manfred Raab bekam es der Fußball-Landesligist SV Neresheim mit dem Tabellenzweiten SV Ebersbach zu tun. Als klarer Außenseiter gelang der Mannschaft unter dem neuen Trainer die Überraschung – ein 3:1 (0:0)-Sieg.

Die Ebersbacher hatten in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile und ließen immer wieder ihre spielerische Klasse aufblitzen. Bis zum Strafraum war das Spiel der Gäste recht ansehnlich doch dort war meistens Endstation. Die Neresheimer setzten zwar nur punktuell offensive Nadelstiche durch Konteraktionen, doch stand in der Defensive stabil. Lediglich einmal wurde es in der ersten Halbzeit richtig brenzlig, als Mader eine Flanke mit der Brust abnahm und sein Schuss, noch von Hajtic abgefälscht, nur knapp am Tor vorbeirauschte.

Nach einer eher ereignisarmen ersten Halbzeit überschlugen sich dann in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit allerdings die Ereignisse. Nachdem Dennis Werner nach einem Dribbling auf der rechten Seite nur mit einem Foul gestoppt worden konnt, brachte er danach den Freistoß selbst punktgenau in die Mitte, wo Lukina einköpfen konnte. Nur zwei Minuten später schickte Knaus mit einem langem Diagonalball Amir Werner auf die Reise, der eine Unachtsamkeit in der Defensive nutzte, den Torhüter umkurvte und zum 2:0 einschob. Wiederum nur zwei Minuten später dann die Antwort des Favoriten. Nach einem Eckball kam der eingwechselte Uluköyli aus 18 Metern zum Schuss und verkürzte auf 2:1. In einer jetzt deutlich offener geführten Partie dauerte es aber wieder nicht lange, bis die Neresheimer den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellen konnten. Nach gutem Zuspiel von Amir Werner ließ Marianek noch einen Verteidiger stehen und schloss unhaltbar zum 3:1 ab.

Ebersbach erhöht Druck

Der SV Ebersbach versuchte danach den Druck zu erhöhen, doch die Hausherren verteidigten leidenschaftlich und blieben die gefährlichere Mannschaft, scheiterten am Pfosten scheiterte. Die besseren Chancen in der Schlussphase hatten die Hausherren. Kurz vor Schluss hatte der eingewechselte Dedic die große Chance auf 4:1 zu stellen, doch sein Schuss strich knapp am langen Pfosten vorbei. Insgesamt stand ein nicht unverdienter Sieg für Neresheim, das zwar weniger Ballbesitz hatte aber vor allem in der zweiten Halbzeit die gefährlichere Mannschaft war. Nach dem perfekten Einstand für Raab wartet am Samstag schon die nächste große Aufgabe auf den SVN. Dann geht es zum nächsten Spitzenteam nach Oberensingen.