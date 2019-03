„Man of the Match“ am Sauerbach

Einen deutlichen 4:0-Heimsieg konnte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gegen den TSV Blaustein im Sportpark feiern. Patrick Faber war mit seinen Treffern sieben und acht in der diesjährigen Landesliga-Saison „Man of the match“. Die weiteren Tore für das Team von Benjamin Bilger erzielten Marco Ganzenmüller und Oliver Rieger.

Der TSV Blaustein kämpft in dieser Runde mit allen Mitteln um den Verbleib in der Landesliga. Das Team von Trainer Jochen Holl hat 14 Zähler auf der Habenseite, der Abstand auf das rettende Ufer beträgt neun Zähler. Dementsprechend defensiv stellte der TSV-Verantwortliche seine Mannschaft auf die TSG ein. Die TSG fand schnell in die Partie und drängte auf die Führung. Das Bollwerk von Blaustein hielt. Wenn etwas auf das Tor kam, dann stand Timo Stoiber parat und verhinderte den Rückstand. Die Offensivabteilung der TSG um Daniel Serejo, Patrick Faber, Julian Köhnlein und Oliver Rieger war viel unterwegs. Versuchte immer wieder in die freien Räume zu kommen, doch dieses Vorhaben stellte sich alles andere als einfach dar. Somit blieb verteidigten die Gäste das 0:0. Benjamin Bilger muss in der Kabine Geduld von seinen Jungs gefordert haben. Es war das erwartet schwere Spiel für die TSG. Blaustein stand sehr kompakt. Verteidigte mit Mann und Maus. Ein Zähler im Sportpark wäre ein beachtenswerter Erfolg gewesen.

Trotz Führung kein Selbstläufer

Mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit brachte Benjamin Bilger Daniel Rembold für Julian Köhnlein. Die Erlösung für die TSG dann in der 55. Minute. Oliver Rieger brachte den Ball auf Marco Ganzenmüller. Dieser ließ sich nicht lange bitten und erzielte die 1:0-Führung für die Mannen vom Sauerbach. Mehr als verdient. Blaustein brachte aber sofort wieder ihre Ordnung ins Spiel. Es war trotz der Führung kein Selbstläufer für die Bilger-Elf. Dann übernahm Patrick Faber Verantwortung. Der Offensivmann der TSG wurde von Daniel Serejo in Szene gesetzt und erzielte das 2:0. Dies war gleichzeitig die letzte Aktion des Brasilianers. Mit Roman Riedel für Jonas Christlieb und Pascal Weidl für Daniel Serejo brachte Bilger frische Leute und neue Ideen ins Spiel. Nur vier Minuten später machte Faber den Sack zu. Der eingewechselte Pascal Weidl bereitete das 3:0 für die TSG vor. Faber erzielte seinen achten Treffer in dieser Saison und ist somit der beste Angreifer der Weilermer. Kurz darauf wurde der Doppeltorschütze ausgewechselt. Mit großem Applaus wurde Faber von den TSG-Fans verabschiedet. Für ihn kam Pius Kuhn auf das Feld. Den vierten und letzten Treffer an diesem Tag erzielte der stark aufspielende Oliver Rieger. Daniel Rembold war es, der Riegers Tor vorbereitete. 4:0. Die TSG verteidigte ihre Tabellenführung. Nach 21 von 30 Spielen hat die Mannschaft aus der Weststadt 49 Punkte. Am kommenden Sonntag muss die Elf von Benjamin Bilger zum TSV Bad Boll. Ähnliche Voraussetzungen wie vor dem Duell gegen Blaustein.