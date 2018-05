„Man hätte abwarten können“

/ Maputo (tv) - Inwieweit der Freundschaftsvertrag Früchte trägt, den die Aalener Delegation mit der mosambikanischen Stadt Vilankulo erarbeitet hat, „das entscheiden alle miteinander“, antwortet Oberbürgermeister Thilo Rentschler auf die Irritationen im Aalener Gemeinderatsausschuss. Dort hatte am Donnerstag allen voran die CDU-Fraktion Rentschler Respektlosigkeit vorgeworfen.

Die CDU fühle sich durch Rentschlers Alleingang vorgeführt. „Der Gemeinderat beschließt und die Verwaltung führt aus. Nicht der OB beschließt“, kritisierte Ursula Barth bei der Sitzung (wir berichteten). „Ich kommentiere keine Sitzung, an der ich nicht beteiligt war“, sagt Thilo Rentschler, der am Samstag mit der Aalener Delegation die Heimreise antritt. Zurück in Aalen, wolle er sich informieren lassen, was genau die Irritationen ausgelöst habe. „Man hätte wenigstens abwarten können, bis wir wieder zurück sind. Ich hätte mir mehr Vertrauen in die Delegationsteilnehmer gewünscht“, meint Stadtrat Hartmut Schlipf (CDU), der mit der Delegation nach Mosambik gereist ist. Schließlich sei klar gewesen, dass es eine Entscheidung des Gemeinderats sei. Und bevor die ansteht, wollen die Delegationsteilnehmer zunächst in den Fraktionen, dann in der Gemeinderatssitzung am 17. Mai ihre Eindrücke schildern, die besonders eines gezeigt hätten: „Es braucht Hilfe“, sagt FW-Stadtrat Claus Albrecht, der sich im Gremium vor allem darüber unterhalten will, was in Mosambik machbar ist.

Dabei werde es um konkrete Projekte gehen, sagt Rentschler und zeigt ein Papier, auf dem er für sich die vielfältigen Anknüpfungspunkte zusammengeschrieben hat. „Wir haben zahlreiche Kontakte zu Firmen und Industrie beim Empfang der deutschen Botschaft geknüpft, dazu kommen hochkarätige politische Kontakte“, so der OB weiter. Es zeige den Stellenwert, den die Delegationsreise der Aalener nach Mosambik habe.

„Diese Vereinbarung tritt nach der Beschlussfassung durch die Kommunalparlamente unserer Städte in Kraft“, heißt es im Freundschaftsvertrag. Den Beschluss soll der Aalener Gemeinderat in der Sitzung am 25. Juli fassen, bis dahin „ist genug Zeit, um die verschiedenen Stränge aufzubereiten“, sagt Rentschler. Falls der Gemeinderat früher entscheiden wolle, bliebe noch die Sitzung am 21. Juni. Inzwischen will auch Hermann Schludi (SPD) als Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins eine Veranstaltung organisieren, bei der die Eindrücke geschildert werden sollen. Denn „wenn wir informieren, bekommen wir das Ergebnis, das wir uns gewünscht haben“, ist sich Hartmut Schlipf sicher.