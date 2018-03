Die Verschnaufpause am 15. Spieltag hat Schwabsbergs Keglern, nach den eher stressigen Wochen zuvor, sichtlich gut getan. 22 Spiele haben die Ostwürttemberger seit Saisonbeginn bereits auf dem Buckel und es werden wohl noch einige mehr werden. In der Liga stehen noch drei Begegnungen an, an diesem Samstag um 13.30 Uhr FEB Amberg, dann zuhause gegen Kipfenberg.

Am letzten Spieltag sind die Schwaben beim Vizemeister in Bamberg zu Gast. Hinzu kommt das Champions League Finalrundenturnier am Osterwochenende und nachdem man im Pokalwettbewerb ebenfalls noch vertreten ist, drohen auch dort noch bis zu drei Begegnungen. Ein absolutes Mammutprogramm also, das es für Kapitän Reiner Buschow und Co. bis zum Saisonende noch zu bewältigen gilt. In der Liga haben sich, eigentlich überraschend früh, die meisten Teams bereits einsortiert. Für Schwabsberg wird in der Endabrechnung diesmal wohl kaum mehr als ein fünfter Platz herausspringen.

Ganz im Gegensatz dazu hat man auf internationaler Bühne bislang alles abgeräumt, was es abzuräumen galt. Um den Jahreswechsel hat die extreme Doppelbelastung ihren Tribut gefordert und wichtige Punkte wurden verspielt.

Spannend bleibt es in der Liga am Tabellenende, da kämpfen Amberg und Kipfenberg, nur durch einen Punkt getrennt, ums nackte Überleben. Von Abstiegssorgen nicht geplagt wird Schwabsberg in den kommenden beiden Begegnungen dennoch hautnah mit diesem Thema konfrontiert. Amberg und Kipfenberg werden in den verbleibenden drei Spielen noch einmal alle Kräfte mobilisieren, um noch den Hals aus der Schlinge zu ziehen.

Die Ostwürttemberger dürfen sich da schon einmal auf zwei Spiele einstellen, in denen es mit harten Bandagen zur Sache geht. Das Hinspiel gegen die FEB’ler endete mit einem 6:2 Heimsieg (3649:3508 Kegel). „In Amberg haben wir ein hartes Stück Arbeit vor uns. Wenn wir das Potential, das in der Mannschaft steckt, abrufen können, besteht kein Grund zu übertriebenem Pessimismus. Mit Blick auf das Pokalspiel in Unterharmersbach am kommenden Wochenende ist Amberg ein idealer Gegner“, erklärt Mathias Dirnberger.

Zuhause konnte der Aufsteiger aus der Oberpfalz zwar erst zwei Begegnungen auf der Habenseite verbuchen, so richtig leicht gemacht hat er es aber den Gästen bislang noch nicht. Als Lohn winken dem Sieger dieser Partie zwei Punkte, soviel ist sicher.