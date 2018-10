Der Kunstverein der Diözese Rottenburg und der Bund für Heimatpflege Wasseralfingen machen in der Museumsgalerie des Wasseralfinger Bürgerhauses eine außergewöhnliche Ausstellung möglich. Unter dem Titel „Kunst von Pfarrern im Südwesten“ stellen acht Geistliche aus dem Schwäbischen ihren ganz eigenen künstlerischen Blick auf die Welt aus. Vernissage ist am Mittwoch, 7. November, um 19 Uhr. Auf gut 400 Quadratmetern werden in der frisch renovierten Museumsgalerie über 50 Werke ganz unterschiedlicher Art zu bewundern sein.

Voller Überraschungen

Fast schon nachdenklich blättert Museumsleiter Joachim Wagenblast durch mehrere zerfledderte Büchlein – kleine Kladden mit großen Überraschungen. Es sind die Reise-erinnerungen von Pfarrer Albert Maria Schmid, 1938 in Bad Schussenried geboren und mittlerweile im Ruhestand in Weingarten. „Bei Pfarrern dachte man ja oft nur an gehobene Freizeitmalerei, gerne auch mit christlichen Motiven“, sagt Wagenblast, der seit 2012 das Museum leitet, „aber unsere Ausstellung zeigt ein ganz anderes Bild.“ Sicher, der brennende Dornenbusch ist auch dabei, aber zum Beispiel die Glasarbeiten von Helmut A. Mayer-Ehinger, 1938 in Stuttgart geboren und zuletzt Pfarrer in den Heilbronner Kliniken, sind nicht die einzige Überraschung, die Mayer-Ehinger, ja die gesamte Ausstellung bereithält.

Die Wasseralfinger, auch das weiß Wagenblast, sind dank Sieger Köder, dem 2015 verstorbenen Wasseralfinger Künstlerpfarrer, so etwas wie Experten für diesen Bereich der Kunst. Viele der jetzt vertretenen Künstler – es sind keineswegs nur Maler – sind eng mit Sieger Köder verbunden, manche waren mit ihm befreundet, manche nennen ihn sogar als künstlerisches Vorbild.

Gewiss nicht alle, aber einige. Da wäre als Kontrapunkt der 1960 in Sindelfingen geborene Andreas Jauss. Er fällt etwas aus dem Rahmen, hat er doch, bevor er Theologie studierte, ein Studium der Malerei und Grafik an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe absolviert. „Ein ganz besonderer Maler“, attestiert Wagenblast. Staudacher malt gestochen scharfe Szenen, dem amerikanischen Realismus à la Hopper nahe. Er erhielt 2017 in Wasseralfingen seine Priesterweihe und ist seither Pfarrer in Ulm-Wiblingen.

Eine ganz andere künstlerische Sprache pflegt hingegen Albert Maria Schmid. Wagenblast: „Da war ich wirklich erstaunt.“ In Wasseralfingen werden unter anderem Schmids Reisetagebücher zu sehen sein – und die haben es in sich. Zwischen profanen oder klugen Notizen, Kassenzetteln oder Zeitungsausrissen tauchen feine Aquarelle und Zeichnungen auf. Schmid hat den ganz Nahen Osten bereist.

Als einen ganz besonderen Mann mit „Arbeiten von hoher Aussagekraft“ bezeichnet Wagenblast den 1960 in Friedrichshafen geborenen Bernhard Staudacher. Besonders angetan ist Wagenblast von Staudachers großem Flügelaltar. Aber auch bei den kleinen Werken des 2014 verstorbenen Karlsruhers Franz Scherer bekommt Wagenblast ein Glitzern um die Augen. Scherers „Telefonzeichnungen“ sind sicher gehobener Zeitvertreib.

„Alle ausgestellten Künstler sind im schwäbischen Raum verhaftet“, so Wagenblast, „auch ihr beruflicher Werdegang.“ Und was genau macht Pfarrer zu so interessanten Künstlern? „Ich habe in den Unterhaltungen mit den Pfarrern schon gespürt, dass sie als Theologen oder gar Philosophen eben hinter die Dinge blicken, Seelenzustände darstellen und dafür neue künstlerische Ausdrucksformen suchen, nicht nur das Wort vermitteln wollen“, erzählt Museumsleiter Joachim Wagenblast, „wir sehen hier mit Sicherheit nichts Eindimensionales, sondern höchst unterschiedliche künstlerische Positionen.“