Malen, gestalten, Kunst erleben

Der Ferienkurs „Kleine Hände – große Kunst“ startet am 6. September, täglich von 9 bis 11.30 Uhr und ein weiterer Kurs wird täglich am Nachmittag von 12.30 bis 15 Uhr angeboten. Anmeldung über die homepage der Volkshochschule Aalen: www.vhs-aalen.de

Es wird bunt, es wird laut und es wird kreativ – und es wird auf jeden Fall Spaß machen: Das junge Aalener Künstlerkollektiv K möchte zum Projektstart der neuen Jugendkunstschule Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren intensive Kunsterlebnisse bieten.

Dazu laden sie in der letzten Ferienwoche, vom 6. bis 10. September, in die Atelierräume des Kollektivs K in der Unterkochener Sauerbruchstraße 25 ein.

Die Kinder lernen in diesem Kurs unterschiedliche Mal- und Gestaltungstechniken kennen und sollen nicht nur die Vielfalt der Kunst, sondern spielerisch ihre individuelle Kreativität entdecken können.

Unter Anleitung werden zunächst Farben hergestellt aus Materialien, die vorher in der Natur gesammelt werden. Es wird ein T-Shirt in den Lieblingsfarben gebatikt oder mit einem selbst entworfenen Motiv bedruckt. Auch die Musik kommt nicht zu kurz: Ein eigenes Instrument wird gebastelt und ein kurzer Zeichentrickfilm vertont.

Das junge Künstlerkollektiv K startet damit das Projekt „Kooperative Jugendkunstschule Aalen“, das im Rahmen einer einjährigen Pilotphase kreative Bildungsangebote für junge Menschen anbieten wird. Weitere Projektpartner sind das Theater der Stadt Aalen, die Stadtbibliothek und die Volkshochschule Aalen. Kursangebote sind auf den jeweiligen Homepages zu finden.

Die Teilnahmegebühr beträgt 56 Euro zuzüglich Materialkosten (vor Ort zu entrichten) mit Spionkarte der Stadt Aalen 36,40 Euro. Die Kinder sollten entsprechende Kleidung tragen und eventuell Getränke und kleines Vesper mitbringen.