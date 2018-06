„Mal sehen, was uns erwartet“

Drei Jahre haben die Volleyballer der DJK Aalen in der 3. Liga gespielt, auch in der vergangenen Saison haben die Aalener sportlich die Klasse gehalten. Wegen personeller Engpässe hat das Team von Coach Frieder Henne die Liga allerdings freiwillig verlassen. Am Sonntag, 16 Uhr, beginnt nun die neue Oberliga-Saison beim TSV Georgii Allianz Stuttgart. Wieso das Team unter einem neuen Namen firmiert und was die neue Saison bringen mag, hat Trainer Frieder Henne im Gespräch mit unserem Redakteur Joachim Bäumer erklärt.

Herr Henne, die Saison geht los. Nach dem Rückzug aus der 3. Liga hat sich eine Menge getan.

Wir sind ja freiwillig aus der 3. Liga abgestiegen, drei Spieler haben uns verlassen, zumindest für ein halbes Jahr. Deshalb haben wir für die Oberliga gemeldet und haben eine Spielgemeinschaft ins Leben gerufen mit Mutlangen, die eine sehr gute Jugendarbeit haben. Da werden wir perspektivisch junge Spieler in die Mannschaft holen.

Ist dieses Projekt längerfristig angelegt?

Ja, das ist eine Spielgemeinschaft aus fünf Vereinen, die heißt SG MADS Ostalb, die Buchstaben stehen für Mutlangen, Aalen, Durlangen und Spraitbach, Wasseralfingen kam später hinzu.

Was versprechen Sie sich für die Zukunft?

Es ist ein Riesenvorteil, wenn man praktisch von der Oberliga bis zur B-Klasse immer eine Mannschaft stellen kann. So kann man im Falle einer Verletzung auch mal einen jungen Spieler hochziehen, ohne dass er sich festspielt.

Was ist die langfristige Perspektive – wollen Sie mit der Spielgemeinschaft auch irgendwann wieder die 3. Liga anpeilen?

Das werden wir sehen, wie es sich entwickelt. Wir haben ja seit Jahren nur Regionalliga oder 3. Liga gespielt, ich kann über die Spielstärke in der Oberliga also noch nichts sagen. Aber natürlich wollen wir schon oben mitspielen, wenn’s geht.

Mit welcher Mannschaft gehen Sie in die neue Saison?

Wir haben sechs „Überlebende“ aus der 3. Liga, davon vier Stammspieler und zwei Ergänzungsspieler. Dazu einen Neuzugang aus Nördlingen und einen aus Schmiden, außerdem einen Zugang aus der zweiten Mannschaft und einen Jugendspieler aus Mutlangen.

Gab es Versuche, die ehemaligen Drittligaspieler abzuwerben?

Nein, das war gar kein Thema. Die Mannschaft hält so gut zusammen, die wollen alle wieder zusammen spielen, das gilt auch für die Spieler, die uns jetzt für ein halbes Jahr verlassen haben. Die Fahrtstrecken in der 3. Liga waren teilweise einfach brutal, da war man auch mal vier Stunden unterwegs.

In der Oberliga fährt man eine, anderthalb Stunden. Einige haben ja auch schon Familie, und da wird die Frau nicht unglücklich sein, wenn der Mann nicht nachts um drei, sondern schon um Mitternacht heimkommt.

Verfügt die Spielgemeinschaft in Ihren Augen denn über eine schlagkräftige Truppe?

Ich denke schon.

Wie wirkt sich die Installation einer Spielgemeinschaft auf das Training aus – was ist Ihr Standort?

Wir trainieren montags einmal in der Woche in Mutlangen, mittwochs und freitags wird in Aalen trainiert. In Mutlangen haben wir viele Jugendspieler, die auch mal mit der Oberligamannschaft trainieren sollen, das tut ihrer Entwicklung gut.

Der erste Gegner in der Oberliga ist am Sonntag Allianz Stuttgart. Haben Sie eine Ahnung, was die Mannschaft dort erwartet?

Keine Ahnung, ich kenne die Mannschaft nicht. Wir werden sehen, was dort auf uns zukommt.

Das gilt generell für die Oberliga-Saison, oder?

Richtig. Wir sind ja immer nur aufgestiegen, niemals runtergegangen. Wir müssen einfach mal schauen, was uns diese Saison erwartet.