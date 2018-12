Mal leise, mal rockig und immer mitreißend

Seit zwölf Jahren kommen Spektakulatius in der „heißen Phase“ der Vorweihnacht zusammen, um mit ihrer Weihnachtsshow der etwas anderen und ganz besonderen Art ihre Fans generationsübergreifend zu begeistern. Sie blasen den Staub und den Kitsch von so manchem ausgenudelten Weihnachtsklassiker, lassen das Rentier mit der roten Nase auch schon mal rocken oder überraschen mit nachdenklichen, ganz ruhigen und sanften Tönen. Ihren Auftakt zur Tour machten sie im ausverkauften Hubert-Becker-Saal der Musikschule Aalen und hatten ihre neueste CD mitgebracht.

„About Christmas“ heißt sie und der Titel ist selbsterklärend. Die hat 14 Titel, zehn davon spielten sie von den insgesamt 20 Nummern zum Tour-Start, auf den viele Fans jedes Jahr erneut sehnsüchtig warten.

Genau der richtige Mix

Warum ist diese „Familienband“ im besten Sinne des Wortes so erfolgreich? Unter anderem, weil hier versierte und leidenschaftliche Musiker aus Aalen genau den richtigen Mix mitbringen für alle Altersklassen und für so ziemlich jede musikalische Vorliebe. Auf der Bühne stehen weiße Weihnachtsbaum- Umrisse und die Decke darüber ist voll mit weißen Weihnachtssternen. Sie beginnen mit dem eigentümlichen, anrührenden und chorartigen „Carol oft he bells“, das an eine alte ukrainische Volksweise anlehnt und das wie die 13 anderen Songs im Sommer hier im Musikschul-Saal aufgenommen wurde.

So wie „Christmas around me“, oder das im Repertoire ganz neue „It’s the most wonderful time oft he year“, das Christian Steiner singt und zu dem er erstmals einigen Gästen in den Stuhlreihen die Hände schüttelt und sich kurz mal niederlässt in einer hinteren Reihe: Es geht also erst mal ruhig an. Was ja auch Sinn des Advents ist. „Es schneielet“ stimmte Frontmann Ralf Meiser im vergangenen Jahr zum ersten Mal an. Das stimmt zwar nicht. Draußen nieselt es und es gibt keine Schneeflocken so groß „wia a Vögele“. Aber das macht überhaupt nichts. Das Stück ist richtig bluesig, witzig, und so viele Weihnachtssongs auf Schwäbisch gibt’s ja auch nicht.

Wohlige, warme Stimmen

Immer wieder an diesem Abend setzen sich Aysun Idriz und Martina Fritz mit ihren tollen, wohlklingenden und warmen Stimmen in Szene. Bei „Still, still, still“ brilliert einmal mehr Markus Braun am Bass, bei den „Jingle Bells“ ist es Christian Bolz am Sax, Florian Blau am Klavier setzt auch, aber nicht nur festliche Nuancen und für den Grundrhythmus sorgt Thomas Göhringer am Schlagzeug, der bei einer witzigen musikalischen Einlage Unterstützung vom Percussion-Ensemble der Musikschule bekommt. „Fairytaile of New York“ der irischen Folk-Punks „The Pogues“ gehört mittlerweile fast schon zum festen Repertoire der Tour, genauso wie „Little Drummer Boy“ oder die Ballade „The Power of love“ von Frankie goes to Hollywood und der Aufforderung „Make love your goal.“

Richtig Klasse kommen die Klassiker rüber: „Jingle Bells“ jazzig und voller Elan, die Fans im Saal sind völlig begeistert. Beziehungsweise berührt. Denn was die Spektakulatius-Konzerte auch so besonders und beeindruckend macht, ist der stete Wechsel. Auf Traditional folgt der „Weihnachts-Rock’n’Roll“, auf eine Bluesnummer das ruhige, getragene „Oh come, oh come Emmanuel“.

In Aalen jedenfalls ist der fröhliche Weihnachtstrupp als echte saisonale Band schon mal erfolgreich gestartet. Mit 34 Songs: 20 zum Mitnehmen im Kopf fürs Weihnachtsfest, 14 zum Mitnehmen, gebrannt auf der neuen CD.