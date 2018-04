Die Bilanz gleich vorneweg: So richtig warm geworden sind sie nicht – die Kabarettistin Nessi Tausendschön und das Abo-Publikum des Kleinkunsttreffs in der Aalener Stadthalle. Dafür war das Programm „Knietief im Paradies“ der 54-Jährigen Nessi Tausendschön – die natürlich nicht wirklich so heißt – zu, ja, wie soll man sagen – zu komplex. Sie zieht ihr eigenes Ding durch, und das seit 30 Jahren. Eigenwillig, provokant und mit einem klaren Auftrag: „Make Kleinkunst great again“.

Vor drei Jahrzehnten ist sie losgezogen, um Kabarett, „dieses bald schon tote Genre“, zu retten. Und dafür hat sie ihre eigenen Waffen entwickelt, ein ganzes Arsenal: von Klamauk bis zu tiefschürfenden, fast schon belehrenden Texten, von singenden Sägen bis Theremin, von Operngesang bis Jazz, von albernen Witzen bis hin zu ausgefeilten Wortspielen. Sie ist nicht so einfach zu packen – und das ist ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Branche für Menschen, „die sich mit dem Genitiv noch auskennen“. Und Unterstützung hatte sie auch noch mitgebracht, den kanadischen Gitarristen William Mackenzie, der nicht nur gut Gitarre spielen kann, sondern durchaus auch akrobatisch-humoristische Talente mitbringt.

Das alles konnte nicht verhindern, dass so mancher Zuschauer die Pause nutzte, um zu gehen, auch wenn Nessi Tausendschön ihnen hinterher rief: „Wiederkommen! Ihr seid abgezählt!“ Überhaupt scheint sie sichtlich Spaß daran zu haben, ihr Publikum vor den Kopf zu stoßen: „Ihr seid ein gehässiger Haufen.“ Und droht mit Bestrafung durch Jazz – „und Ausdruckstanz kann ich auch“. Ja, das ist Kabarett, unterhaltendes sogar, sich am Zuschauer reibendes. Mancher Treffer saß, mancher nicht, schräg waren sie alle. Make Kleinkunst great again.