Maimärktle lockt auf den Spritzenhausplatz

Von Freitag, 6. Mai, bis Sonntag 8. Mai, findet auf dem Spritzenhausplatz das Maimärktle zum Thema „Muttertag“ statt. Rund 20 Aussteller präsentieren an den drei Tagen Waren aus den Bereichen Dekoration, Floristik und Schmuck.Im Fokus stehen diesmal neben Kunstvollem und Dekorativem individuelle wie ideenreiche Muttertagsgeschenke.

Das Märktle eröffnet am Freitag ab 9 Uhr und schließt um 18 Uhr. Am Samstag sind die Aussteller von 9 bis 16 Uhr für die Kunden da. Neu ist die Öffnung am Sonntag, denn an diesem Tage lockt zum Muttertag gleichzeitig der verkaufsoffene Sonntag mit einem bunten Programm in die Innenstadt.

Aufgrund des Food Truck Festivals bedient der Buslinienverkehr am Sonntag, 8. Mai, von 7 bis 21 Uhr die Haltestellen im Bereich des Gmünder Torplatzes nicht. Als Ersatzhaltestelle dient der ZOB.