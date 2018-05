Zahlreiche Aussteller präsentieren am Freitag und Samstag, 11. und 12. Mai, ihre Produkte aus den Bereichen Kunst, Schmuck und Blumendekoration beim Maimärktle auf dem Spritzenhausplatz. Das Märktle steht unter dem Motto „Alles für den Muttertag“. Los geht’s an beiden Tagen um neun Uhr. Am Freitag endet er um 18, am Samstag um 17 Uhr.