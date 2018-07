Maiergasse: Erster Abschnitt soll starten

Mit einem sogenannten Konzeptverfahren will die Stadt die Bebauung des ersten Abschnitts des Gebiets Maiergasse in Wasseralfingen mit Mehrfamilienhäusern in die Wege leiten. Der Technische Ausschuss des Gemeinderats hat diesem Verfahren zugestimmt.

Das Verfahren, das sich an gewerbliche und private Bauherren richtet, sieht vor, dass sich solche mit ihrem jeweiligen Konzept um die Bebauung einzelner Baufelder bei der Stadt bewerben. Das will die Stadt im Oktober öffentlich ausschreiben. Am Ende entscheidet dann der Gemeinderat, wer den Zuschlag für die einzelnen Baufelder erhält. Dies soll im Februar kommenden Jahres geschehen.

Laut Baubürgermeister Wolfgang Steidle steht in diesem ersten, südlichen Abschnitt der Maiergasse mit drei Teilbereichen eine Grundstücksfläche von insgesamt 10 227 Quadratmetern für eine drei- bis viergeschossige Bebauung zur Verfügung. Ein vierter Teilbereich war vom Gemeinderat bereits der Wohnungsbau Aalen zugesprochen worden. Für eine Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern sei der zweite Abschnitt der Maiergasse im nördlichen Bereich vorgesehen, sagte Steidle auf Nachfrage. Die Einhaltung der 25-Prozent-Quote für geförderten, bezahlbaren Wohnraum werde mit den Investoren vertraglich festgeschrieben und auch kontrolliert, sagte Steidle. „Häuserriegel“ mitten drin dürfe es auf keinen Fall geben, mahnte Thomas Rühl (Freie Wähler) zum Stichwort Geschosswohnungsbau an.