Maier wirft OB Rentschler mangelndes Demokratieverständnis vor

Die Bürgerinitiative „Hände weg von der Härtsfeldtrasse“ in Unterkochen lässt nicht locker, wenn es darum geht, eine Öffnung der Härtsfeldtrasse für Radfahrer zu verhindern: Am Sonntag sind zu einer Kundgebung 120 Mitglieder und Unterstützer der Gruppe auf den Wanderparkplatz Kellersteige gekommen. Sprecher Karl Maier ging vor allem, wie er es ausdrückte, mit der „Rathauszentralverwaltung“ mit Oberbürgermeister Thilo Rentschler an der Spitze hart ins Gericht. Die Stadt wolle die Trasse unbedingt für Radfahrer öffnen und die Wanderer müssten dann wie Kängurus hin und her hüpfen, um den Radfahrern aus dem Weg zu gehen, sagte Maier.

Er zeigte sich gewohnt kämpferisch und warf der Stadtverwaltung und dem OB mangelndes Demokratieverständnis vor. 2017 hätten sich bei einer Umfrage von 3014 befragten Bürgern 88 Prozent gegen eine Öffnung der Härtsfeldtrasse für Radfahrer und gegen eine Öffnung des Tunnels ausgesprochen. Maier erinnerte außerdem an den „runden Tisch“ und an zahlreiche Leserbriefe, die ein eindeutiges Meinungsbild ergeben hätten. Doch Rentschler wolle mit dem Kopf durch die Wand und die Trasse unbedingt auch für Radfahrer öffnen.

Auch wenn ein Gutachten dies probeweise und zeitlich begrenzt auf ein Jahr vorschlage, so sei dies nicht zu akzeptieren. Die Trasse müsse für die vielen Familien und auch für ältere Leute als reiner Wanderweg erhalten bleiben. Maier wandte sich auch gegen die geplante Öffnung des Härtsfeldtunnels und gegen Änderungen am Viadukt, das ein Kulturdenkmal für die ganze Region sei.

Christa Klink, Stadträtin der Linken im Aalener Gemeinderat, informierte über den aktuellen Stand in Sachen Härtsfeldtrasse. Obwohl die 2018 in Auftrag gegebenen Gutachten inzwischen vorlägen, habe die Stadtverwaltung die Öffentlichkeit nicht darüber unterrichtet. Klink sprach in diesem Zusammenhang von Demokratiefeindlichkeit und kritisierte außerdem, dass sich die Stadt von der Radfahrerlobby beraten lasse.

Wenn in dem Gutachten stehe, dass die Radfahrer auf der Strecke Schritttempo fahren und „Grüß Gott“ sagen, statt klingeln sollten, so sei dies ein Schwabenstreich und vollkommen unrealistisch. Für die Öffnung des Tunnels und den Einbau von Zwischendecken wolle man eine Million Euro ausgeben. „Und das um die Natur zu zerstören“, betonte Klink.

Zum weiteren Vorgehen war zu erfahren, dass das Thema Öffnung des Schättereweges für Radfahrer am 29. Juni im Ortschaftsrat Unterkochen behandelt werde. Hier müsse die örtliche Bürgerinitiative Präsenz zeigen. Danach komme das Thema in den Aalener Gemeinderat. Der Einschätzung von Klink zufolge gebe es eine Mehrheit aus CDU, SPD und Grünen für die Öffnung der Trasse für Radfahrer und für die Öffnung des Tunnels.

Helmut Haas beleuchtete die Situation auf dem Wanderweg aus Sicht des Naturschutzes und der Tierwelt. Die Trasse verlaufe in einem besonders schützenswertem FFH-Gebiete und sei ein wichtiges Biotop für zahlreiche seltene Pflanzen und Tiere. Wenn man hier Radfahrer zulasse, werde dies stark beeinträchtigt. Außerdem verwies Haas darauf, dass der Tunnel eine wertvolle Heimat für Fledermäuse sei, die man auf keinen Fall zerstören dürfe.

Agnes Mayerle hob hervor, dass es für Radfahrer genügend Alternativen gebe um von Aalen beziehungsweise Unterkochen aufs Härtsfeld zu kommen. Im Einzelnen nannte sie die Weiße Steige, die Trasse über den Heulenbergweg nach Waldhausen und und Ebnat sowie von Oberkochen aus die Römerkellerroute. Die genannten Wege müssten lediglich noch ordentlich beschildert und mit einem Feinbelag versehen werden. Radfahren auf der Härtsfeldtrasse sei nicht notwendig. Die Kundgebung wurde von Tim Steckbauer moderiert und geleitet, der zum Schluss an alle Teilnehmer appellierte, in ihrem Engagement für den Erhalt der Trasse als reinen Wanderweg nicht nachzulassen.