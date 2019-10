Maier, Neidhart und Rieck erfolgreich unterwegs

Ulm (an) - Am vergangenen Wochenende ist die TSG Abtsgmünd mit einem kleinen Schwimm-Team, bestehend aus Maximilian Maier, Julian Rieck und Jannik Neidhart, beim Regionencup in Ulm an den Start gegangen.

Hier waren die Regionen Nord, Süd und Mitte des Bezirks Ostwürttemberg vertreten. Die TSG gehört hier zur Region Mitte. Die drei Schwimmer der TSG erzielten hier ein gutes Ergebnis – insgesamt elf Gold-, drei Silber-, eine Bronzemedaille und viele neue Bestzeiten waren die Ausbeute.

Maximilian Maier sicherte sich über 100 Meter Freistil in neuer Bestzeit die Goldmedaille. Auch im Mehrkampf – hier wurde 25 Meter Freistil Beine, sowie 50 und 100 Meter Freistil geschwommen – sicherte er sich Gold. Über 50 Meter Schmetterling erreichte er in einer starken Zeit von 0:45,18 Minuten den zweiten Platz. Eine Silbermedaille über 50 Meter Rücken und eine Bronzemedaille über 50 Meter Freistil komplettieren sein Ergebnis. Jannik Neidhart ging insgesamt fünfmal an den Start und konnte fünfmal die Goldmedaille mit nach Hause nehmen.

Auf den Strecken 50 Meter Schmetterling, 50 Meter und 100 Meter Freistil, 50 Meter Rücken und im Mehrkampf konnte er sich deutlich steigern und ließ somit der Konkurrenz keine Chance. Julian Rieck schwamm über 50 Meter Schmetterling in einer neuen Bestzeit zu Gold. Auch über 50 Meter Brust konnte er sich auf 0:44,77 Minuten steigern und gewann auch hier die Goldmedaille. Zwei weitere Goldmedaillen über 100 Meter Brust und im Mehrkampf, sowie eine Silbermedaille über 50 Meter Freistil runden auch sein starkes Ergebnis ab.

Hier die Ergebnisse im Einzelnen:

Maximilian Maier (Jahrgang 2008): 2., 50 Meter Schmetterling, 0:45,18 Minuten; 1., 100 Meter Freistil, 1:29,05 Minute; 2., 50 Meter Rücken, 0:49,57 Minuten; 3., 50 Meter Freistil, 0:37,76 Minuten; 1. im Mehrkampf.

Jannik Neidhart (2006): 1., 50 Meter Schmetterling, 0:44,26 Minuten; 1., 100 Meter Freistil, 1:19,67 Minuten; 1., 50 Meter Rücken, 0:44,00 Minuten; 1., 50 Meter Freistil, 0:34,76 Minuten; 1. im Mehrkampf.

Julian Rieck (2007): 1., 50 Meter Schmetterling, 0:45,80 Minuten; 1., 50 Meter Brust, 0:44,77 Minuten; 1., 100 Meter Brust, 1:39,62 Minute; 2., 50 Meter Freistil, 0:36,33 Minuten; 1. im Mehrkampf.