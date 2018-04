Marien- und Frühlingslieder erklingen am Dienstag, 1. Mai, in und vor der Marienkirche: Um 19 Uhr gestaltet der Kirchenchor die feierliche Maiandacht. Gegen 19.45 Uhr findet ein offenes Singen statt. Chordirektor Ralph Häcker, der den Chor der Marienkirche am 1. Mai 1988 übernommen hat, wird für 30 Jahre Chorleitertätigkeit geehrt.