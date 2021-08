Mahnwache macht auf humanitäre Katastrophe aufmerksam

Am vergangenen Sonntagabend hat sich ein Bündnis aus der Linksjugend [*solid] Ostalb, Grüne Jugend Ostalb und Jusos Ostalb zu einer Mahnwache versammelt, die auf die derzeitige Situation in Afghanistan aufmerksam machen wollte. Nach dem Abzug der ISAF-Truppen bahnt sich eine humanitäre Katastrophe an. Millionen sind von ausreichend Nahrung, medizinischer Hilfe und Trinkwasser abgeschnitten. Tausende sind auf der Flucht. Kinder und Frauen sind besonders gefährdet.

Die Forderung der Mahnwache war, dass der Westen sich umfassend um die Ortskräfte kümmert, durch die der Afghanistaneinsatz erst möglich war. Zudem muss verhindert werden, das vor Ort sich eine humanitäre Krise ausweitet, die weitere unschuldige Menschenleben kostet. Foto: Solid Ostalb