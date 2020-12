Die evangelische Kirchengemeinde, der Freundeskreis Asyl und die Ortsgruppe von Amnesty International hatten am internationalen Tag der Menschenrechte dazu aufgerufen, der Missachtung dieser Rechte in der ganzen Welt ein mahnendes Gedenken entgegenzusetzen. Pfarrer Bernhard Richter sprach bei einer Mahnwache am Marktbrunnen von den winterlichen Temperaturen, die einen frieren lassen. „Genauso aber friert es mich, wenn ich daran denke, an wie vielen Orten in der Welt Menschenrechte mit Füßen getreten werden“, so der Stadtkirchenpfarrer. Er finde es zunehmend beschämend wenn er an die Frauen und Männer in Belarus und anderswo denke, die unter größtem Risiko für Leib und Leben auf die Straße gehen, und in Deutschland demonstrierten Querdenker, weil sie Nasen-und Mundschutz als Freiheitsberaubung ansehen würden. Er habe auch kein Verständnis, wenn sogar vor dem Privathaus des Landrats solche Querdenker aufziehen. „Wir sollten froh und dankbar sein für unsere Demokratie und die Rechte, die so selbstverständlich dazugehören“, sagte Richter unter dem Beifall der Kundgebungsteilnehmer. Christian Müller von Amnesty International stellte die Briefmarathonaktion vor und ein Thanabalasingam Vyramuthu sprach als Tamile von den Menschenrechtsverletzungen in seiner Heimat Sri Lanka. Am Schluss rief Pfarrer Richter zu einer Schweigeminute für alle Opfer der Menschenrechtsverletzungen auf, ehe die Turmbläser die Mahnwache mit eine adventlichen Choral beendeten.