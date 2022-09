Mahnwache am „Internationalen Tag des Flüchtlings“ vor dem Rathaus mit mäßiger Resonanz

An diesem Freitag ist „Internationaler Tag des Flüchtlings“ gewesen. Pfarrer Bernhard Richter (links) rief im Rahmen der „Interkulturellen Woche“ zu einer Mahnwache vor dem Rathaus auf.

Bernhard Richter verurteilt Italien und Friedrich Merz

Zwei Dinge band er in seiner Rede ein, die ihm Sorgen bereiten. Zum einen den Wahlausgang in Italien, den er knapp als „Katastrophe“ bezeichnete und der den Flüchtlingen nur weiter schaden werde. Zum anderen kritisierte er die Aussagen von Friedrich Merz, der unter der Woche ukrainischen Touristen „Sozialtourismus“ vorgeworfen hatte. Die Menschenwürde sei das verbindende Element zwischen allen Menschen, die gelte es auch in Zukunft zu bewahren. Ebenfalls anwesend waren auch Mitglieder des afrikanischen Kulturvereins, die vor und nach der Rede etwas von ihrer Musikkunst präsentiert haben. „Die gute Willkommenskultur, die wir hier in Aalen haben, müssen wir aufrechterhalten, dafür müssen wir Verantwortung tragen“, sagte Richter. Gekommen waren nicht viele an diesem Freitag. Dafür aber standen plötzlich einige Ukrainer am Platz, mit denen Richter ein Gespräch begann. Diese bedankten sich kurzum auf englisch bei allen Deutschen für all die Hilfe, die ihnen entgegengebracht wurde in den vergangenen Monaten.

Pierre Kedagni verurteilt alte afrikanische Traditionen

Pierre Kedagni (Vierter von links) schritt bei der Mahnwache ebenfalls ans Mikrofon: „Es sollte nicht nur einen Tag für Flüchtlinge geben, sondern mehrere. In vielen afrikanischen Staaten wird an alte Traditionen festgehalten, die Menschenleben gefährden, das muss aufhören.“ Er habe Aalen als Ort der Vielfalt, Akzeptanz und des Zusammenseins kennengelernt – und das soll auch in Zukunft so bleiben.