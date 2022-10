Männer überfallen 20-Jährigen auf der Straße

Ein 20-Jähriger ist am Samstagmorgen in Aalen überfallen worden.

Er war gegen fünf Uhr in der Beinstraße unterwegs, als zwei junge Männer von ihm Geld forderten. Als der Geschädigte den beiden nur einen geringen Geldbetrag gab, wurde er von den Tätern mit Tritten und Schlägen traktiert, bis er zu Boden ging. Am Boden liegend, entnahmen sie ihrem Opfer die Geldbörse. Anschließend flüchteten die zwei Täter in Richtung Gmünder Torplatz. Aufgrund mehrerer Zeugenhinweise konnte die Polizei die Beiden verfolgen und schließlich in einer Aalener Gaststätte festnehmen. Einer der Beiden hatte noch die Geldbörse des Geschädigten bei sich. Die zwei polizeibekannten Täter, 20 und 21 Jahre alt, sind in der Vergangenheit bereits in ähnlicher Weise in Aalen aufgefallen. Alle Beteiligten standen zur Tatzeit unter erheblichem Alkoholeinfluss. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Nach Abschluss der Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurden die zwei beschuldigte Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.