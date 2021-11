Tritte gegen den Kopf: Männer greifen gezielt 17-Jährige an

Mit leichten Verletzungen und einer Schnittwunde an der Hand musste eine 17-Jährige am Mittwochabend zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Jugendliche, die sich gegen 22 Uhr zusammen mit zwei Freunden auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße aufgehalten hatte, wurde dort von zwei Männern angegriffen.

Die beiden Angreifer, welche Kapuzen auf den Kopf gezogen hatten und schwarze Mund-Nasen-Masken trugen, gingen direkt auf die Jugendliche zu und rissen sie an den Haaren zu Boden. Einer der Männer schlug dann mit der Faust auf das am Boden liegende Mädchen ein und trat ihr mit dem Fuß gegen den Kopf.

Der Mann ließ erst von seinem Opfer ab, als ein 20-jähriger Zeuge auf ihn zulief und ihn anschrie. Zusammen mit seinem Begleiter, der aktiv nicht an den Tätlichkeiten beteiligt war, diese jedoch mit seinem Handy filmte, flüchtete er anschließend in Richtung Landratsamt.

Polizei ermittelt 20-Jährigen

Die beiden Freunde der Jugendlichen blieben unverletzt; sie hatten sich in Sicherheit gebracht. Durch die polizeilichen Ermittlungen konnte ein 20-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt werden, welcher aufgrund einer Vorgeschichte gezielt auf die 17-Jährige losging.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 / 524 0 in Verbindung zu setzen.