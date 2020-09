Männer brechen in Geschäft und Imbiss ein.

Mehrere Männer haben am frühen Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Beinstraße eingeschlagen und daraus einige Shishas gestohlen. Anschließend flüchteten sie in Richtung Gmünder Torplatz.

Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnten zwei 21 und 44 Jahre alte Tatverdächtige kurze Zeit später angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die beiden fielen bereits um kurz nach Mitternacht auf, als im Bereich des ZOBs in Aalen mehrere randalierende Personen gemeldet wurden, die Flaschen warfen und gegen Schilder traten.

Vor Ort trafen Polizeibeamte die beiden mit zwei weiteren Männern hinter einem Imbiss. Die Getränkeflaschen, die sie bei sich hatte, stammten offensichtlich aus dem Imbiss, an dem der Rollladen hochgebogen war. Womöglich drangen sie zuvor in den Imbiss ein und nahmen die Getränke an sich. Die Ermittlungen dauern an. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer später wieder auf die Straße entlassen.