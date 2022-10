Junge Dame in Aalener Hirschbachstraße geschlagen und Handy geraubt

Am Freitagabend gegen 20 Uhr Uhr ist eine Gruppe von jugendlichen Mädchen in Aalen in der Hirschbachstraße auf eine bekannte junge Dame zugegangen. Hierbei entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen der einzelnen Dame und der Gruppe.

In der Folge schlugen die Mädchen der Gruppe auf die 15 Jahre alte junge Dame ein und nahmen ihr noch das Handy ab. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten dann die Täterinnen festgestellt und das Handy aufgefunden werden. Den jungen Damen steht nun eine Anzeige ins Haus. Die 15-jährige wurde hierbei leicht verletzt.