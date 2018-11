MADS zu Gast bei Großen

Volleyball-Regionalligist SG MADS Ostalb tritt an diesem Samstag um 19.30 Uhr beim MTV Ludwigsburg an. Die Gastgeber gelten als die athletisch stärkste Mannschaft der Liga. Die Ludwigsburger sind im Schnitt mit Sicherheit fünf bis zehn Zentimeter größer als die Ostälbler und können dementsprechend einen sehr starken Block stellen, sowie im Angriff mit hoher Durchschlagskraft operieren.

Für die Gäste gilt es mit klugem Aufschlagsspiel die Ludwigsburger Annahme ins Wackeln zu bringen um deren Schnellangriffe über ihre beiden über zwei Meter großen Schnellangreifer zu verhindern. In den letzten Jahren lag dieser Gegner den MADS-Spielern eigentlich immer sehr gut, fast alle Matches gegen die Ludwigsburger konnten gewonnen werden. Nach einem zähen Saisonauftakt ist die Ostalbtruppe nach zwei Siegen in Folge nahe an die Regionalligaspitze herangerückt und könnten sich mit einem Sieg sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. Personell sind alle Spieler einsatzbereit. So ist mit Sicherheit ein enges Spiel zu erwarten in dem die Tagesform ausschlaggebend sein wird.