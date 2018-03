MADS-Volleyballer schaffen Anschluss

Mit gemischten Gefühlen waren Regionalliga-Volleyballer SG MADS Ostalb zum ASV Botnang gefahren. Kurz vor Abfahrt hatte sich Zuspieler Christian Kalwa aus gesundheitlichen Gründen abgemeldet. So musste Diagonalspieler Julian Weng aushelfen, der sich in den vergangenen Spielen als Angreifer für die Mannschaft eigentlich unentbehrlich gemacht hatte. Doch die SG gewann mit 3:1.

In einem ganz engen ersten Satz waren es lediglich zu viele Aufschlagfehler, die dafür sorgten, dass die angriffsstarken Gastgeber mit 25:22 in Führung gingen. Dieses einzige Manko konnte eine vorbildlich eingestellte Gästemannschaft im zweiten Satz abstellen. Tobias Stegmaier gelang es mit platzierten langen Aufschlägen in die Lücken des Botnanger Annahmeriegels die Gastgeber in Bedrängnis zu bringen, so dass diese nur mit hohen Angriffen über außen operieren konnten. Der gut postierte MADS-Block mit Patrick Michel und Jürgen Anciferov war zur Stelle , die Abwehr der Gäste mit Lukas Schmid und Stegmaier funktionierte hervorragend. Über die Zwischenstände 11:8 und 18:14 konnten sich die Ostälbler den entscheidenden Vorsprung sichern und den zweiten Abschnitt mit 25:21 gewinnen. Die MADS-Annahme funktionierte weiterhin hervorragend, Julian Weng konnte seine Angreifer mit präzisen Pässen einsetzen. Max Schwebel mit harten Diagonal angriffen und Lukas Schmid mit taktisch cleveren variablen Bällen konnten regelmäßig punkten, auch Satz Nummer drei ging mit 25:20 an die Aalener. Jeder MADS-Spieler zeigte sich auch im vierten Abschnitt hoch konzentriert. Über den Zwischenstand von 17:11 brachte ein fast fehlerlos spielendes Ostalbteam auch den vierten Satz mit 25:21 problemlos über die Runden. Es war der dritte Sieg in Folge.