MADS-Volleyballer mit Scholz, aber ohne Salzmann

Mit der TG Bad Waldsee ist an diesem Samstag der Tabellenvierte der Volleyball-Regionalliga in der Aalener Weilandhalle zu Gast. Die Gäste der SG MADS Ostalb belegen derzeit zwar nur Platz vier sind aber immer noch auf Tuchfühlung mit den zwei vorne stehenden Mannschaften des ASV Botnang und Allianz Stuttgart.

Die Allgäuer haben sich mit Spielern des VfB Friedrichshafen vor allem im Angriff verstärkt und werden den Ostalb-Volleyballern alles abverlangen. Trotz bisher nur zwei Erfolgserlebnissen in der Regionalliga konnten die Akteure der Aalener Spielgemeinschaft spielerisch in jedem Match technisch und taktisch mit dem jeweiligen Gegner mithalten. Woran es dem sehr jungen Team allein noch fehlte, war die Abgeklärtheit bei den entscheidenden Punkten.

Die stets mit mehr Routine ausgestatteten Kontrahenten waren bei den „Big Points“ einfach in der Lage, weniger Eigenfehler zu begehen. Die Ostalb-Truppe überzeugte mit sehr guten Trainingsleistungen, die jetzt allmählich im Spiel bestätigt werden müssen, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Die Bilanz der beiden Teams in den vergangenen Jahren war sehr ausgeglichen. In Bad Waldsee setzte es regelmäßig Niederlagen für die MADS-Spieler, während die Heimspiele gewonnen wurden.

Abwehr als Prunkstück

Da die Ostälbler bisher vor allem im Abwehrbereich voll überzeugen konnten, dürfen sich die Zuschauer in der Weilandhalle auf ein attraktives Match freuen. Personell sieht es nicht schlecht aus, während Mittelblocker Tim Salzmann immer noch aufgrund einer Muskelverletzung ausfällt, startet Außenangreifer Philipp Scholz nach einer langjährigen Pause wieder ein Comeback. Spielbeginn ist an diesem Samstag um 19.30 Uhr in der Aalener Karl-Weiland-Halle Aalen