MADS empfängt die „Besten vom Rest“

Am Sonntag, 15 Uhr, erwartet die SG MADS Ostalb in der Oberliga die Volleyballmannschaft aus Bad Waldsee. Da die Spielgemeinschaft aus fünf verschiedenen Vereinen besteht, werden die Heimspiele teilweise außerhalb Aalens ausgetragen. Auch dieses Spiel findet nicht wie gewohnt in Aalen statt, sondern wird um 15 Uhr in der Mutlanger Heidehalle angepfiffen.

Nur noch ein Spieltag bis zur Saisonhalbzeit ist in der höchsten Volleyball-Liga Württembergs zu bestreiten. Doch bereits jetzt zeigt die Tabelle ein klares Bild. Die Mannschaften aus Botnang, Dettingen sowie die Volleyballer der SG MADS Ostalb wechseln sich stetig mit der Tabellenführung ab und werden höchstwahrscheinlich die Meisterschaft unter sich ausmachen. Angeführt wird das Verfolgerfeld von der TG Bad Waldsee, dem kommenden Gegner der Ostalbvolleyballer.

Die Mannschaft aus Bad Waldsee spielt schon seit mehreren Jahren in der Oberliga und ist auch stets im vorderen Drittel zu finden. „Auf Grund der vergangenen Resultate hatten wir Bad Waldsee vor der Saison als eine der stärkeren Mannschaften auf dem Zettel“, sagt MADS-Trainer Frieder Henne. Dies bestätigt auch der bisherige Saisonverlauf. Die Mannschaft von Trainerin Eva Müllerschön konnte, abgesehen von den Spielen gegen die Top-Teams aus Botnang und Dettingen, nahezu alle Spiele für sich entscheiden. Lediglich am vergangenen Wochenende mussten sich die Waldseer der mitten im Abstiegskampf steckenden Mannschaft aus Nürtingen knapp geschlagen geben. „Dass Bad Waldsee gegen Nürtingen verliert, war so nicht zu erwarten. Dennoch halte ich diese Mannschaft für den Best of the Rest, also die stärkste Mannschaft nach den Top-Teams“, bewertet Zuspieler Christian Kalwa die Stärke der Waldseer Mannschaft.

Gut gerüstet

Im Lager der Ostalbvolleyballer ist man gut gerüstet für das Duell gegen den Tabellenvierten. Alle Spieler haben ihre Verletzungen auskuriert, sodass Trainer Henne wieder alle zur Verfügung stehen. Zum ersten Mal wird ein Heimspiel der Ostalbvolleyballer in der Mutlanger Heidehalle ausgetragen. „Meine Spieler kennen die Halle durch den Trainingsbetrieb sehr gut, sodass der Spielort für uns keinen Nachteil darstellt“, sagt Trainer Henne. „Zudem ist Mutlangen ein großer Verein in der württembergischen Volleyballszene. Wir freuen uns deshalb darauf, auch einmal vor diesem Publikum zu spielen.“

SG MADS: Christian Kalwa, Aleksandar Maric, Patrick Michel, Nicolai Seitzer, Felix Roos, Andreas Dulson, Tim Stephan, René Paul, Patrick Weng, Max Kelsch, David Kern. Trainer: Frieder Henne.