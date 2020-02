MADS-Damen vor dem Sturz

Wie ein total konfus auftretendes Team unterlagen die Volleyball-Landesliga-Damen der SG MADS Ostalb beim VfL Sindelfingen klar mit 0:3-Sätzen. Damit ist der Abstieg in die Bezirksliga nicht mehr zu vermeiden.

Riesige Annahmeprobleme und Unstimmigkeiten in der Feldabwehr ermöglichten dem Gastgeber aus Sindelfingen ein einfaches Spiel. Mit 11:25 siegten die Sindelfinger bereits in Satz eins im Schongang. Eine erheblich verbesserte Annahme ermöglichte Zuspielerin Nina Weidner ihre Angreiferinnen effektiver einzusetzen, es entwickelte sich ein ausgeglichenes Match im zweiten Satz. Diesen gewannen allerdings die Gastgeber mit einem glücklichen Netzroller mit 25:23 ganz knapp.

Dieser Glückstreffer hatte einen äußerst negativen Einfluss auf das weitere Spiel der Ostälbler. Die Annahmeproblem häuften sich, fast alle Angriffe der Gäste wurden von einer gut stehenden Sindelfinger Abwehr entschärft, ein mittlerweile desolates MADS Team unterlag daher dann auch klar mit 16:25. In den noch ausstehenden vier Spielen müssen die Landesligadamen von der Ostalb noch gegen drei Spitzenteams antreten, bei denen die Siegchancen in der aktuellen Form minimal sein werden, sodass der Gang in die Bezirksliga vermutlich nicht mehr zu verhindern ist. Im Laufe der Saison zeigte es sich immer deutlicher, dass drei Stammspielerinnen, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr aktiv sind, nicht zu ersetzen sind.