MADS-Damen verteidigen Spitze

Die Landesliga-Volleyballerinen der SG MADS Ostalb haben gegen den Bundesliga-Nachwuchs des MTV Stuttgart einen souveränen Sieg gefeiert und damit die Spitze verteidigt.

Lange Flatteraufschläge von Anja Plewe sorgten für mächtige Verwirrung auf dem Stuttgarter Feld, ein systematischer Spielaufbau war somit nicht möglich. Der MADS-Block mit Monika Wiesbeck, Daniela Holl oder Johanna Neher war zur Stelle und die Gäste von der Ostalb konnten sich einen beruhigenden 15:2-Vorsprung erspielen. Eine sehr stabile Annahme durch Alice Traub und Anja Plewe ermöglichte MADS-Zuspielerin Hanna Neubauer ein sehr variables Zuspiel und sämtliche Angreiferinnen konnten sich erfolgreich in Szene setzen. Nach nur 17 Minuten ging der Anfangssatz mit 25:9 klar an den Spitzenreiter. Die Aufschlagsqualität der Gäste in Satz zwei ließ dann aber etwas nach und sofort zeigten die MTV-Talente eine konstantere Annahme und entwickelten deutlich mehr Druck in ihren Angriffen. Aber entweder war der MADS-Block mit den Jugendspielerinnen Mareike Gareis und Denise Fallschiesel zur Stelle oder die Abwehr mit Johanna Neher und Alice Traub konnte die Stuttgarter Angriffe erfolgreich abwehren.

Auch der zweite Abschnitt war mit 25:17 eine klare Sache für das Ostalbteam. Deutlich nachlassende Konzentration beim Tabellenersten sowie ein immer stärker werdendes Gastgeberteam brachten eine 9:5-Führung im dritten Satz. Völlig unbeeindruckt fanden die Gäste wieder zu ihrem Spiel und konnten sich mit 25:16 zum 3:0 durchsetzen.