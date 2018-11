MADS-Damen souverän

Mit einem souverän herausgespielten 3:0-Erfolg kehrten die Volleyball-Landesligadamen der SG MADS Ostalb von ihrem Gastspiel aus Ludwigsburg zurück. Mit gemischten Gefühlen war man in die Barockstadt gefahren, da Stammzuspielerin Hanna Neubauer aus beruflichen Gründen nicht am Start war.

So musste die etatmäßige Libera Johanna Neher einspringen. Anfangs wackelte die MADS-Annahme noch ein wenig, diese Ungenauigkeiten wurden jedoch von Johanna Neher mit guter Laufarbeit und solider Technik ausgeglichen, die MADS-Angreiferinnen Katharina Ihle und Alice Traub konnten sich über präzise zugespielte Bälle freuen und diese im Ludwigsburger Feld versenken.

Flatteraufschläge in die Lücken

Die Gastgeber zeigten sich sehr abwehrstark, es entwickelte sich ein Spiel mit zahlreichen Abwehraktionen. Anna Haase mit präzisen Aufschlägen sorgte für eine beruhigende 19:15-Führung, unterstützt vom MADS-Block mit Anja Plewe und Monika Wiesbeck. Diesen Vier-Punkte-Vorsprung brachte ein sehr sicher spielendes Gästeteam mit 25:21 nach Hause. Lange Flatteraufschläge von Johanna Neher in die Lücken der Ludwigsburger Annahme sorgten für heillose Verwirrung im Feld der Gastgeber, ganz schnell stand es 8:0 für die Aalener.

Alice Traub mit cleveren Außenangriffen war vom Ludwigsburger Block nicht in den Griff zu bekommen, mit 25:15 wurden die Gastgeber klar distanziert. Die Gastgeber wollten es in Satz drei noch einmal wissen, mussten aber einem ständigen zwei bis drei Punkte in Satz drei hinterherlaufen. Ein total locker aufspielendes MADS-Team in dem die drei Jugendspielerinnen Denise Fallschiesel und Clara Kläsges sich harmonisch in die Mannschaft einfügten, siegte mit 25:22 und bleibt nach fünf Spielen in der Landesliga weiterhin unbesiegt an der Tabellenspitze.