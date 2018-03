Mader und Huber sind die Schnellsten

Sie haben gehofft, gebangt im Veranstaltungsteam der DJK-SG Ellwangen und es hat sich gelohnt. Pünktlich zum Lauf in den Frühling hatte der Wettergott ein Einsehen und schaffte bei strahlendem Sonnenschein zumindest am Veranstaltungstag beste Bedingungen für die Läufer.

Die Strecke selbst führte die Läufer in diesem Jahr erstmalig nicht durch den Ellwanger Galgenwald. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: „Es wäre zu gefährlich gewesen“, sagt Mitorganisator Ferdinand Saupp und verweist auf die anhaltenden winterlichen Bedingungen rund um die Rundsporthalle. So mussten sich die Läufer mit weniger Steigungen, dafür aber mit mehr Asphalt anfreunden. „Ich bin eigentlich wegen der Waldstrecke nach Ellwangen gekommen. Denn einen solchen Streckenverlauf hat man nicht oft“, sagt der Gewinner über den 10 Kilometer-Hauptlauf Steffen Mader (35:59 Minuten).

Doch geschadet hat der andere Verlauf der Strecke dem Läufer der TSG Schwäbisch Hall nicht. Er ließ seinen Konkurrenten keine Chance und war bereits nach der ersten Runde leichtfüßig weit enteilt. „Es war ein Start-Ziel-Sieg“, sagt Mader am Ende sichtlich zufrieden. Der Schwäbisch Haller war einer von vielen Kurzentschlossenen unter den rund 300 Läufern. „Wir hatten viele Nachmeldungen, aber insgesamt etwas weniger Teilnehmer“, sagt Saupp. Nicht mit dabei war in diesem Jahr auch Oberbürgermeister und Schirmherr Karl Hilsenbek. „Ich bin mit meiner Zeit nicht so ganz zufrieden“, sagt der Raphael Heilmann (Laufsport Gruszka Aalen, 37:06 Minuten) und zeigte sich als Zweiter auf den zehn Kilometern auch nicht ganz zufrieden über die neue Strecke. „Wir werden sicherlich versuchen im kommenden Jahr wieder auf der gewohnten Strecke zu starten“, sagt Saupp, der selbst beim Fünf-Kilometer-Lauf auf Rang zwei seiner Altersklasse (Achter insgesamt, 20:19 Minuten) einlief.

Zundler siegt über fünf Kilometer

Den Sieg über die Fünf-Kilometer sicherte sich Sebastian Zundler vor Bernd Ruf (18:40 Minuten) und Marian Krockenberger (DJK-SG Ellwangen (19 Minuten) in einer Zeit von 18:08 Minuten.

Dritter über die zehn Kilometer wurde der für die TSG Giengen startende Sascha Baß (37:31 Minuten). Die schnellste Frau im Hauptlauf über zehn Kilometer wurde Sonja Huber (TG Viktoria Augsburg) in einer Zeit von 44:05 Minuten und verwies Stefanie Grimmeisen (SV Mergelstetten, 44:13 Minuten) und Leonie Vaas (TV Neuler, 46:18 auf die Plätze. Über die fünf Kilometer gewann Maike Alt (TSV Herbrechtingen, 21:22 Minuten) vor Annika Renner (TSG Giengen, 21:36 Minuten) und Leonie Horn (DJK-SG Ellwangen, 21:45 Minuten).