Mack sauer: Gastro kein Pandemitreiber, Regeln müssen rückgängig gemacht werden

Seit Samstag gelten die neuen, verschärften Corona-Regeln, über die manch einer behauptet, sie kämen einem Lockdown für Ungeimpfte gleich. 2G+ gilt nun unter anderem für Restaurants, Zoos oder Fitnessstudios. Geboosterte Bürgerinnen und Bürger müssen sich vor solchen Besuchen nicht testen lassen. Über die neuen Regelungen regt sich der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack tierisch auf, was er unter anderem auf seinem Instagram-Channel gepostet hat.

Nicht angemessener „Schnellschuss“

„Die 2G-Plus-Regel der Landesregierung in Baden-Württemberg für die Gastronomie, die gestern völlig überraschend in die CoronaVO BW aufgenommen wurde, ist ein Schnellschuss, nicht angemessen und kontraproduktiv“, schreibt er in seinem Post. „Wo sind die Testkapazitäten? Wer bezahlt diese? Die Impfkapazitäten werden erst wieder hoch gefahren, viele frieren in der Schlange. Die Treiber der Pandemie sind auch nicht die Gaststätten, sondern das private Umfeld.“ Auf seinen Kanälen habe Mack viele Reaktionen erhalten, die meisten seien seiner Meinung, sagt Heike Brucker, stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU Ostalb. Am Ende seines Posts dann wird Mack noch konkreter. „Nichts ist schlimmer als so unklare und nicht nachvollziehbare Regeln mitten in der Pandemie. Deshalb: Diese Regel muss ganz einfach weg!“

Man darf gespannt sein, ob diese Aussagen noch Antworten nach sich ziehen werden. Eines aber scheint bereits jetzt sicher: das Coronavirus wird in den kommenden Wochen und Monaten das bestimmende Thema bleiben.