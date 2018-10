Mack: Parkgebühren sind maßlos

Kürzlich haben die „Aalener Nachrichten“ darüber berichtet, an der Hochschule Aalen werde für das Parkhaus eine Semestergebühr von 150 Euro eingeführt. Landtagsabgeordneter Winfried Mack (CDU) hat sich sich daraufhin an Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) gewandt mit der Bitte, dies nicht zuzulassen. Das Semesterticket an der Hochschule Aalen, für das Studenten ab diesem Semester 150 Euro für das Parken im Hochschul-Parkhaus zahlen sollen, sei völlig überraschend eingeführt worden. Eine Parkplatzgarantie in diesem Parkhaus wäre damit noch nicht einmal verbunden, so Mack.

„Nicht nur im Vergleich mit Parkgebühren in anderen Hochschulstädten ist dieser Betrag maßlos“, zeigt sich Mack verärgert. Gerade im ländlichen Raum seien viele Studentinnen und Studenten, um überhaupt zur Hochschule zu kommen, auf das Auto angewiesen. Die Konsequenz daraus werde sein, dass der Großteil der Studenten künftig zum Parken auf die umliegenden Gebiete ausweichen müsste und dies zu einer großen Belastung der Anwohner führen werde. In dem Brief an Sitzmann drängt Mack darauf, dass schnellstmöglich eine andere Lösung für die Aalener Studierenden herbeigeführt wird.