Mack: Die Innenstädte wieder stärken

Keine 3G-Kontrollen mehr im Handel! Wie wichtig diese Nachricht für den Einzelhandel gewesen sei, das hat Sabine Hagmann, die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg, bei einem Austausch mit dem wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Winfried Mack, betont. Gerade im Textileinzelhandel seien die Umsatzrückgänge während der 3G-Regel mit 26 Prozent im Vergleich zu 2019 dramatisch gewesen, auch wenn diese bereits eine deutliche Verbesserung zu dem 35-prozentigen Umsatzrückgang bei der 2G-Regelung bedeutet hätten.

„Für die Eingangskontrollen wurden im Durchschnitt zusätzlich 1,5 Mitarbeiter gebraucht“, erklärte Hagmann. Sie sieht den Handel durch die gestiegenen Kosten für Personal und Hygienekonzepte und der gleichzeitig geringeren Einnahmen in existenzieller Not. Eindringlich appellierte sie gemeinsam mit dem anwesenden Osiander-Geschäftsführer Martin Riethmüller, die Geschäfte nicht mehr in einen Lockdown zu schicken und durch ein Maßnahmenbündel stärker zu unterstützen. „Es braucht jetzt auch Verlässlichkeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bis zu 20 Prozent haben während der Pandemie aufgehört, im Handel zu arbeiten und noch immer sind viele Stellen unbesetzt“, so Hagmann.

Dies hat auch der Landtagsabgeordnete Winfried Mack bestätigt, wie er aus zahlreichen Gesprächen mit Einzelhändlern vor Ort in den letzten Wochen erfahren habe. Hagmann sagte weiter, jetzt müsse aber in die Belebung der Innenstädte und in den Einzelhandel investiert werden. Riethmüller sieht beispielsweise eine Sonderabschreibung für die Umnutzung von Handelsfläche in Wohnraum als ein wichtiges Instrument, denn „Leben in der Innenstadt nutzt auch dem Handel.“ Er sehe trotz des zunehmenden Onlinehandels das stationäre Geschäft nicht als Auslaufmodell.

Winfried Mack besucht aktuell viele Einzelhändler der Region und freut sich, dass alle den Blick nach vorn richteten. Nach dem Austausch sieht er auch ein großes Potenzial in der Ausweisung von Innenstädten als Sanierungsgebiete und weitet damit den Vorschlag Riethmüllers aus. „Sanierungsprogramme hören sich nicht toll an, sind aber ein optimales Mittel, um Investitionen in den Innenstädten anzuregen und die Stadtentwicklung positiv voranzubringen“, so der Abgeordnete des Wahlkreises Aalen. Gerade für Umnutzungen, optische Sanierungen und mehr Aufenthaltsqualität sei dies wichtig. So könnten brachliegende Flächen zu Wohnraum werden. Wohnen, Einzelhandel und Gastronomie gehörten gleichermaßen zu einer vitalen Innenstadt, betont Mack.