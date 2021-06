„Macht einfach nochmal ein Jahrhundert so!“

Der TV Neuler leistet einen sehr wertvollen Beitrag zur Entwicklung des Fußballsports in Württemberg. Rund 3200 Einwohner hat Neuler und etwa 1300 davon sind Mitglied beim TVN. Ein großer und aktiver Verein bietet seinen Mitgliedern eine breite Palette an sportlichen Möglichkeiten. Dazu hegt und pflegt der TV Neuler eine Sportanlage, wie sie nur wenige Ortschaften dieser Größenordnung vorweisen können. Dieses Engagement wurde durch den wfv nun mit den 1. Preis beim Vereinsehrenamtspreis 2020 honoriert. Platz 2 in diesem Wettbewerb ging an den SV Bissingen und Dritter wurde der SV Ebnat.

Eigentlich hätte der Preis schon im Winter 2020 im Rahmen der Ehrenamtsveranstaltung des Fußballbezirks Ostwürttemberg des Würtembergischen Fußballverbandes (WFV) überreicht werden sollen. Diese musste leider abgesagt werden. Und so bereisen die Verantwortlichen nun die siegreichen Vereine, um dort im kleinen Kreis die Preise zu übergeben. In einem anderen Rahmen, aber nicht weniger herzlich, wie Hans-Georg Maier betonte.

Der WFV, vertreten durch Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Knut Kircher, der Fußballbezirk Ostwürttemberg, mit dem Vorsitzenden Jens-Peter Schuller und dem Ehrungsbeauftragten Hans-Georg Maier, kamen zum Gratulieren. In die Schar der Gratulanten hat sich aber auch die Bürgermeisterin von Neuler, Sabine Heidrich, eingereiht. Sie betonte in ihrem Grußwort die Bedeutung der Vereinsarbeit für das gesellschaftliche Zusammenleben. Und hier leistet der Turnverein für Neuler wirklich hervorragen Arbeit, so die Bürgermeisterin. Und von der Gemeinde gab es als Glückwunsch zu dieser Auszeichnung einen Champions-League-Ball.

Dies war auch das Stichwort für Knut Kircher in seiner Laudatio. Denn, so der WFV-Ehrenamtsbeauftragte, auch der TV Neuler spielt mit seinem Engagement für die Gesellschaft in der Champions-League. Sehr beeindruckt zeigte sich Kircher von der Anzahl der Mannschaften in der Jugend und bei den Aktiven. Jüngstes Beispiel des Einsatzes am und rund um das Sportgelände war der neu renovierte Ballfang. Und auch Jens-Peter Schuller, der Fußballbezirksvorsitzende hatte lobende Worte für den TV Neuler, der ein echter Vorzeigeverein ist. Zum 100-jährigen Geburtstag sagte Schuller: „Macht einfach nochmal ein Jahrhundert so!“

Der Württembergische Fußballverband verleiht auch für das vergangene Jahr 2020 den Vereins-Ehrenamtspreis an Vereine, die mit ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern Herausragendes leisten. Der WFV und der Bezirk Ostwürttemberg würdigt damit die tolle Arbeit der Vereine und wollen diese einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. Überreicht wurden im Namen des Württembergischen Fußballverband und des Bezirks Ostwürttemberg 6 Bälle, 1000 Euro und Trainingsmaterial im Wert von 2500 Euro. Aber vor allem schmückt zukünftig der größte Wimpel, den der WFV zu vergeben hat, das Vereinsheim des TV Neuler.