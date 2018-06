„Machen uns das Leben selbst schwer“

Das bevorstehende Lokalderby in der Fußball-Bezirksliga zwischen Unterkochen und Waldhausen wird ein Duell mit unterschiedlichen Vorzeichen: Während der SVW verlustpunktfrei an der Spitze rangiert, rutschte der FVU durch zuletzt drei Niederlagen in den Tabellenkeller ab.

Spielleiter Stefan Kurz zeigt sich äußerst unzufrieden nach der zurückliegenden Englischen Woche: Drei Niederlagen binnen sieben Tagen - 1:4 gegen Ellwangen, 1:5 gegen Nattheim und 2:3 in Schnaitheim – bedeuteten für Unterkochen den Absturz auf Rang 13. Dabei ist die Zielvorgabe eine gänzlich andere: Der FVU will bekanntlich unter den ersten vier Teams landen. Aus den ersten beiden Saisonspielen hatten die Grün-Weißen vier Punkte geholt. „Das haben wir uns in der Tat anders vorgestellt“, betont Kurz: „Wir haben innerhalb der vergangenen Woche gleich dreimal sehr schlecht ausgesehen. Das war so nicht eingeplant und tut natürlich richtig weh.“

Am meisten ärgern den FV-Spielleiter die eigenen Nachlässigkeiten: „Wir haben die meisten Fehler selbst gemacht, weshalb unsere Gegner nicht wahnsinnig viel für ihre Siege tun mussten.“ Immerhin sei die Moral intakt, was sich am Sonntag in Schnaitheim bemerkbar machte, als die Unterkochener nach 0:3-Rückstand noch auf 2:3 verkürzen konnten. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht und auch in der Höhe jeweils zurecht verloren.“ Gerade in dieser schwierigen Situation empfängt Unterkochen (13./4 Punkte) nun den verlustpunktfreien Aufstiegsfavoriten SV Waldhausen (2./15) zum Nachbarschaftsderby. Der Vorjahresdritte präsentiert sich in bestechender Frühform. FV-Spielleiter Stefan Kurz ist sich der eigenen Außenseiterrolle bewusst, doch „wir werden uns nicht verstecken oder die Flinte vorzeitig ins Korn werfen.“

Fünf weitere Teams aus dem Aalener Raum finden sich nach schwachem Saisonstart (vorerst) im Tabellenkeller wieder und sind am Sonntag auf wichtige Punkte angewiesen, um eine Krise zu vermeiden. Der SV Ebnat (14./4) etwa ist nach vier sieglosen Partien auf einen Abstiegsrang abgerutscht und empfängt Schnaitheim (6./9). Einen Befreiungsschlag feierte zuletzt der SV Neresheim (11./4) mit dem 4:1 in Aalen, gegen den FC Ellwangen (1./15) müssen die Klosterstädter ihre erhoffte Trendwende nun bestätigen.

Neresheim trifft auf Ellwangen

Das wird sich jedoch keinesfalls einfach gestalten, schließlich stellt der weiterhin makellose Spitzenreiter aus Ellwangen die beste Defensivreihe. Eine knifflige Aufgabe steht Liganeuling SSV Aalen (12./4) beim Meisterschaftsfavoriten FV Sontheim/Brenz bevor. Die TSG aus Nattheim ist am Sonntag beim TV Neuler (10./5) gefordert. Die TVN-Elf von Spielertrainer Salem Bevab wartet seit mittlerweile vier Spielen auf ihren zweiten Saisonsieg.

Noch deutlich brisanter dürfte sich das Duell zwischen Schlusslicht TSV Heubach (16./0) und dem Vorletzten VfL Iggingen (15./3) gestalten. Zeitgleich empfangen die Sportfreunde Lorch (9./5) den starken Aufsteiger VfL Gerstetten. Nicht vergessen werden darf das Derby zwischen Kirchheim/Trochtelfingen (5./9) und Lauchheim (8./6). Während die SGM zuhause noch sieglos ist, reist der SVL nach seinen beiden jüngsten Heimerfolgen mit Selbstbewusstsein an.