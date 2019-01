Der Fahrer eines Müllwagens hat am Samstag gegen 6.45 Uhr den Wagen eines anderen Autofahrers in Aalen gerammt, der an der Ampel auf der B29 / Daimlerstraße anhielt. Das bemerkte der Lasterfahrer zu spät und konnte auf schneebedeckter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.