Müllvermeidung im Fokus

„Weil Heimat lebendig ist“ – unter diesem Motto steht der Tag der Regionen am Mittwoch, 3. Oktober, in Aalen. 50 Aussteller zeigen im Innenhof der Aalener Löwenbrauerei und auf der Galgenbergstraße, was die Region zu bieten hat.

Mit dem Slogan greift der Tag der Regionen die aktuelle Diskussion um den Begriff Heimat auf und möchte ihn stärken. Eröffnet wird der Tag um 9.30 Uhr mit einer Erntedankandacht, danach begrüßt Oberbürgermeister Thilo Rentschler die Gäste, die sich dann bei 50 Ausstellern darüber informieren können, was die Region zu bieten hat. Neu sind die Ausstellung verschiedener Handwerker und die Spielstraße für junge Besucher. Im Innenhof der Löwenbrauerei sind Anbieter von landwirtschaftlichen Produkten sowie die Vertreter von Initiativen, Verbänden und Vereinen, während auf der Galgenbergstraße Anbieter von Energielösungen und Handwerker ein Forum haben.

Ein Thema steht besonders im Mittelpunkt: Müllvermeidung. Zwischen 1995 und 2015 ist der Verpackungsmüll aus Kunststoff in Deutschland um 94 Prozent gestiegen. Hier will der Tag der Regionen Zeichen setzen und die erste plastikmüllfreie Veranstaltung Ostwürttembergs werden. Die Waldorfschule bietet ab 10 Uhr Kaffee und Kuchen an, um 16 Uhr gibt es ein Vesper vom Tag-der-Regionen-Team.

Bereits am 29. September ist der Film „Das Wunder von Mals“ um 19.30 Uhr im Umwelthaus zu sehen. In ihm geht es um ein Südtiroler Dorf im Vinschgau, das sich erfolgreich gegen die Monokoltur und den Einsatz von Pestiziden im Apfelanbau zur Wehr setzt. Regisseur Alexander Schiebl ist anwesend und steht Rede und Antwort. Dazu gibt es eine Weinprobe. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Am Dienstag, 2. Oktober, findet ab 20.20 Uhr eine Pecha-Kucha-Nacht in der Festscheune der Löwenbrauerei statt. Der Eintritt ist frei.