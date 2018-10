Müllsünder entsorgt illegal Bauschutt und Holzbretter

„Unverschämt und eine Frechheit.“ Spaziergänger und Hundebesitzer, die an der Osterbucher Steige ihre Runden drehen, trauen ihren Augen kaum. Seit Donnerstagmorgen liegen auf dem Parkplatz unterhalb des Ostalb-Skilifts Bauschutt und jede Menge Bretter, die ein Müllsünder in der Nacht auf Donnerstag dort illegal entsorgt hat. Hier sind auch massenhaft Nägel verteilt, in die der eine oder andere Hund bereits getreten ist. Die „Aalener Nachrichten“ haben die Stadt Aalen über das Problem informiert. Diese werde dafür sorgen, dass die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die Schuttablagerungen schnellstmöglich beseitigen, sagt Sascha Kurz vom Presseamt der Stadt Aalen. Immer wieder komme es vor, dass Bürger ihren Bauschutt illegal entsorgen. So etwas zeuge von unverantwortlichem Handeln und würde dem Erscheinungsbild der Stadt Aalen schaden. Darüber hinaus müsste dieser auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden.