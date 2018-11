Müller und Hegele holen den Titel

Die Leichtathleten der LSG Aalen haben bei den Baden-Württembergischen Waldlaufmeisterschaften einen starken Saisonabschluss hingelegt. Lucy-Lou Müller und Marc Hegele von der LSG Aalen sicherten sich den Meistertitel.

Die Läufer der LSG Aalen zeigten auch nach einer langen Saison noch einmal deutlich, dass sie vorne mitlaufen können. Neben den zwei Titeln gab es auch noch zwei Vizemeisterschaften und weitere gute Platzierungen. Schon im Vorfeld zeichneten sich hochkarätige Wettkämpfe ab, die in Neuhangstett bei Calw ausgetragen wurden. Bei den 15-Jährigen waren einige Medaillengewinner und Finalkampfplatzierte der Deutschen Schülermeisterschaften am Start. Und so hieß es für die Aalener Gruppe, sich mit den besten deutschen Leichtathleten zu messen.

Der einzige männliche Aalener Starter Marc Hegele (M 14) hatte es in seinem Lauf über 2905 Meter mit starker Konkurrenz zu tun. Nach der ersten Runde konnte er sich in der Spitzengruppe halten, in der zweiten Runde hießt es, auch an den ein Jahr älteren Athleten dranzubleiben. Doch Hegele musste in Richtung Ziel etwas abreißen lassen, was in Anbetracht dessen, dass der Läufer vor ihm der Deutsche Meister über 3000 Meter in der Altersklasse M 15 war, nicht schlecht war. Hegele, Rekordhalter über 800 Meter in Württemberg, kam jedoch als erster 14-jähriger Läufer ins Ziel und sicherte sich so die Baden-Württembergische Meisterschaft in 9:34 Minuten und einem guten Vorsprung zum Verfolger.

LSG-Trio eng beisammen

Für die weibliche U 20 ging es ebenfalls auf die 2905-Meter-Strecke mit dem Ziel, sich vor allem als Mannschaft gut zu präsentieren. Nach der ersten Runde lagen die drei Athletinnen der LSG Aalen Franka Bernreiter, Muriel König und Marianna Bopp noch dicht beieinander. Sie mussten jedoch eine größere Spitzengruppe ziehen lassen. Am Ende kam für Marianna Bopp ein guter siebter Platz, für Muriel König ein neunter Platz und für Frank Bernreiter ein elfter Platz heraus. Als Mannschaft konnten sie sich über die Baden-Württembergische Vizemeisterschaft freuen.

Das war vor allem deshalb beachtenswert, da Bopp und Bernreiter noch in der U 18 startberechtigt sind. Im letzten wichtigen Lauf starteten nochmals drei Läuferinnen der LSG Aalen. Lucy-Lou Müller, Cara Uhl und Paula Pfeilmeier mussten sich auf zwei Runde von insgesamt 2090 Metern der Konkurrenz stellen.

Müller und Uhl gut unterwegs

Nach der ersten Runde zeigte sich jedoch schon, dass eine Athletin sich etwas von den anderen Athletinnen absetzen konnte. Müller und Uhl konnten sich sehr gut im vorderen Feld halten. Müller sogar an zweiter Position, wo sie sich zu Beginn der zweiten Runde etwas von der Drittplatzierten absetzen konnte.

Die 14-jährige Müller sicherte sich schließlich im Feld der 15-Jährigen den Baden-Württembergischen Titel mit 7:29 Minuten. Uhl kam mit 7:45 Minuten auf einen fünften Platz und Pfeilmeier komplettierte mit einem neunten Platz die Mannschaftsleistung, sodass sich die drei Läuferinnen in einem starken Teilnehmerfeld über den Vize-Titel freuen könnten.

Nun heißt es für die LSG-Läufergruppe, sich erst einmal im Wintertraining gut auf die kommende Saison vorzubereiten. Die Highlights für die 15-jährigen Athleten werden die Deutschen Einzelmeisterschaften Anfang Juli in Bremen und die Deutschen Blockmeisterschaften Anfang Juli in Lage sein. Für die älteren Athleten geht es darum sich für die Deutschen Meisterschaften in Sindelfingen (Halle) und Ulm zu qualifizieren.