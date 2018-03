Müller steht Dutt Weg

Sidney Sam (30), immerhin mal Nationalspieler gewesen und jetzt in der 2. Fußball-Bundesliga gestrandet, stapfte ziemlich angesäuert durch die Mixed Zone in der Voith Arena. Sein Trainer Robin Dutt (53), in Schwaben kein Unbekannter, kam da schon gelöster rüber. Auch wenn er mit dem VfL Bochum sein Debüt beim 1. FC Heidenheim verpatzte. Für den FCH war das 1:0 (1:0) ein sogenannter Big-Point im Abstiegskampf, für Dutt die Erkenntnis, was seiner Mannschaft noch fehlt.

„Der letzte Punch“ etwa. Die Bochumer hatten vor allem in der ersten Halbzeit die meisten und besten Chancen und auch noch mal in der Nachspielzeit eine richtig gute, doch ein Mann stand im Weg, dessen Name nach dem Schlusspfiff durchs Stadionrund hallte: Kevin Müller (26). „Wie unangenehm“, sagte der Torwart des Zweitligisten von der Ostalb mit einem Lachen.

Noch ist nichts entschieden

Er stand im Fokus, verhinderte mit Glanzparaden von Anfang bis Ende den Erfolg der Gäste. Er stand Dutts Bochumern im Weg. „Als Torwart wartest du auf die Spiele, wo du der Mannschaft helfen kannst“, gab die Nummer eins zu Protokoll. Er dankte aber auch dem „Zeugwart, Physiotherapeuten, Trainerteam“, die „alles dafür getan haben, dass wir das Spiel erfolgreich gestalten.“

Sein Trainer staunte nicht schlecht. „Es sah von außen so aus, als wenn Müller unbezwingbar ist“, so Frank Schmidt (44). Er freute sich zwar über den Sieg und die jetzt 32 Punkte, doch entschieden sei noch gar nichts nach dem glücklichen Arbeitssieg „für euch und für uns“. Das es keine Glanzleistung war gegen Bochum, dessen waren sich alle bewusst, ob Niko Dovedan, Robert Strauß und Torschützen John Verhoek. Zwei Tage frei gab es trotzdem, an diesem Montag geht beim FCH weiter. Für Dutt geht es weiter im Abstiegskampf, wie sein Ex-Verein. Auf den Coach, in seiner ersten Station nach dem ehemaligen Sportvorstand des VfB Stuttgart, wartet noch viel Arbeit. Wie er die Abschluss schwachen Bochum herumreißen will? „Mit ganz klassischer Trainingsarbeit“, erklärte der Schwabe. Er habe aber „wenig Zeit“.