Der Brand eines Mülleimers ist der Feuerwehr in Schwäbisch Gmünd am späten Freitagnachmittag gemeldet worden. Vermutlich hatte ein Passant eine brennende Zigarettenkippe in dem Mülleimer entsorgt und so das Feuer verursacht. Ein Angestellter der Bar am Remsstrand hatte das Feuer vor Eintreffen der Streife schon mit ein paar Eimern Wasser abgelöscht. Die angerückte Feuerwehr, welche mit einem Einsatzwagen und acht Mann anfuhr, löschte zur Sicherheit zusätzlich ab. Bei dem Brand entstand nur geringer Sachschaden.