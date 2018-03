Müll macht Ärger

Wenn der Schnee taut und der Frühling kommt, sprießen in der Natur nicht nur die Krokusse aus dem Boden. Gnadenlos wird sichtbar, was die weiße Pracht verdeckt hat: Verpackungen, Papiere, Zigarettenkippen.

Tibor Ozsvald, Inhaber des Cafés Puccini, beobachtet schon über einen längeren Zeitraum, dass vor allem an den Containern bei der Bohlschule Müll abgeladen wird. Das kann Georg Fürst, Betriebsleiter des Aalener Bauhofs, bestätigen. In den vergangenen Jahren sei es schlimmer geworden, dass private Haushalte ihren Abfall an Containern entsorgen, sagt Fürst. Fast täglich werde an Altglascontainern Unrat abgelagert. „Das Empfinden der Bürger ist wohl so, dass sie ihren Müll an Containern abladen, um die Umwelt nicht so stark zu schädigen. Die wissen, dass jemand kommt und saubermacht“, so Fürst.

Sauber macht hier regelmäßig die GOA. Jeden Montag rücken die GOA-Mitarbeiter an und räumen bei den Plätzen auf. Hier öfter zu reinigen, mache laut Fürst aber keinen Sinn. „Das wäre kontraproduktiv. Dann gewöhnen sich die Leute daran, dass der Müll weggebracht wird und entsorgen dort noch mehr“, erklärt er. Stattdessen appelliert er die Zivilcourage eines jeden Einzelnen. Wer jemanden beobachtet, der dort seinen Hausmüll entsorgt, solle die Leute ansprechen oder sich beim Bauhof melden, rät Fürst.

Von der Ordnungswidrigkeit zur Straftat

Wer Müll illegal entsorgt, handelt gegen das Gesetz. Meist ist das Entsorgen von Hausmüll in der Öffentlichkeit eine Ordnungswidrigkeit, sagt Rolf Kettemann, zuständig für den Fachbereich Gewerbe/Umwelt beim Polizeipräsidium Aalen. Meist sei es schwer, den Verursacher ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen.

Zur Straftat könne das Ganze unter Umständen werden, wenn Stoffe entsorgt werden, die als wassergefährdend eingestuft werden, wie beispielsweise Altöl, sagt Kettemann. Auch aus Elektrogeräten könnten Flüssigkeiten austreten, die die Umwelt schädigen, so der Polizeihauptkommissar.

Aber nicht nur an den Containern gibt es Müll. Weil vor allem in den Sommermonaten, wenn die Außengastronomie Saison hat, mehr Müll anfällt, hat die Stadt reagiert und auch für dieses Jahr zusätzliches Reinigungspersonal abgestellt.

„In Kürze läuft wieder ein Reinigungstrupp durch die Innenstadt, der die Mülleimer leert und diese mit neuen Säcken bestückt“, so City-Manager Reinhard Skusa. Die Mitarbeiter seien immer montags sowie von Donnerstag bis Samstag unterwegs. Insgesamt werde sehr viel gemacht, um die Stadt sauber zu halten, sagt Skusa. Seit dem vergangenen Jahr sei auch eine zweite Kehrmaschine im Einsatz.

Skusa: Stadt ist dankbar für Hinweise

Auch Skusa ist der Meinung, man könne das Problem am besten angehen, in dem man in der Bevölkerung ein Bewusstsein für das Thema schaffe. „Wir sind dankbar für jeden Hinweis, wo es Probleme gibt“, sagt Skusa. Er rät, Menschen, die ihren Müll nicht richtig entsorgen, höflich direkt und ohne Vorwurf anzusprechen.